一年兩度涉妨害風化 新北斷水斷電違規「小吃部」

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府昨(2)日晚間由公安小組啟動跨局處聯合查處作為，針對位於中和區安和路某一家兩度被查獲妨害風化不法行為「小吃部」，強力執行「斷水斷電」措施，過程平穩無事故。新北市警察局強調，未來將持續督導各分局加強查察疑似色情養生館及不法營業場所，全力淨化社會環境，維護社區安寧與善良風俗。

《圖說》新北市政府公安小組啟動強制「斷水斷電」作業。〈中和分局提供〉

中和警分局表示，該址位處住宅區，長期為外界檢舉疑涉色情情事，中和分局曾於113年6月5日及11月8日兩度查獲妨害風化不法行為，相關人員均依法移送偵辦，新北地檢署已於同年12月17日偵查終結並提起公訴。

廣告 廣告

之後，新北市府城鄉局於今年1月7日審認違規屬實，並於2月18日依《都市計畫法》裁罰行為人6萬元，並副知所有權人立即停止非法使用。

《圖說》違規場所張貼「停止供電處分」公告。〈中和分局提供〉

然而，該場所仍未改善，於114年10月8日再度遭中和分局持搜索票查獲涉嫌妨害風化，相關違規事證明確。因1年內累計兩次重大違規，經報請公安會議決議，由公安小組成員包含警察局、城鄉局、消防局、經發局、工務局、台水及台電共同到場執行「斷水斷電」處置。

警察局行政科昨晚會同中和分局警力到場維持秩序，全程協助各單位執行作業，並在行動結束後督請中和分局適時發布新聞，向民眾說明執法成果。