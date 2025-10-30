年初同遊日本滑雪！巫苡萱曝「粿王」與范姜3人私下相處
王子、粿粿昨（29日）被范姜彥豐指控「道德淪喪」婚外情，與3人是好友、年初一同赴日滑雪的巫苡萱，今（30日）跟啦啦隊女孩熊霓、Mika、李昀出席台灣樂天市場「享樂日本雙11」記者會，坦言看到新聞震驚不已。
巫苡萱說，范姜彥豐跟粿粿在她眼中、心中都是模範夫妻，她分享年初大家在北海道的互動，「他們還滿好的，范姜跟他們還有一起拍照，然後大家都玩在一起」。
她說，她與粿粿因為節目交集，兩人真正開始交心，是她去年造訪粿粿主持的《吃貨們的旅行》，「我有跟他們說過，我覺得你們感情蠻好的，而且很羨慕生完小孩可以這樣出去玩，所以我是覺得說今天會發生這個變化，相信大家都很驚嚇」。
