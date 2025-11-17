年初才野火！南加州遭暴雨狂襲 一家3口被捲入海中
美國南加州，受到狂風暴雨襲擊，洛杉磯地區發布洪水警報，不少道路淹水、路樹倒塌，還有一家三口被捲入海中。而南加州年初才遭到大規模野火重創，就怕引發土石流，多達18萬人被提前疏散。
美國南加州正面臨嚴重氣象災害，狂風暴雨襲擊洛杉磯地區，當局已發布洪水警報。目前多處道路淹水、樹木倒塌，甚至有一家三口被海浪捲走，造成一人死亡、一名5歲孩童失蹤。由於南加州年初才遭受大規模野火重創，山坡土石鬆散，當局擔憂可能引發土石流，已預防性疏散超過18萬人。氣象資料顯示，這將是南加州自1985年以來最潮濕的11月。
南加州的暴雨災情嚴重，許多地區道路交通受阻。大樹倒在路中央，砸到路上轎車；多條道路積水嚴重，民眾只能涉水通過，甚至有人乾脆划獨木舟代步。這場災難性天氣是由「大氣長河」現象引起，帶來持續的狂風暴雨。
在加州州立公園附近，一起悲劇發生，一家三口被海浪捲入海中，導致一人死亡，一名5歲孩童失蹤。加州州立公園首席巡警Mike Dippel表示，他們已經投入大量資源，並將在當天剩餘時間繼續搜尋失蹤的受害者。根據最新氣象數據，當地部分地區24小時內的降雨量已超過整個11月的正常降雨量。這種異常天氣使得土石流風險大增，當地一名居民描述看到可能是泥土從山坡流下的情況，而他們就住在山坡下方。
由於年初南加州才經歷過大規模野火，山坡土石已經十分鬆散，在大風大雨的情況下，當局擔心會引發更嚴重的災情，因此採取了大規模預防性疏散措施，影響人數高達18萬。馬里布和洛杉磯地區已發布洪水警報，週六全天都下著大雨，並發布了山洪暴發預警。預計這個風暴系統將繼續向北移動，舊金山等地區也正嚴陣以待，為可能到來的暴雨做準備。
更多 TVBS 報導
「鳳凰」影響！ 日本沖繩北部時雨量破百mm 小濱島還有龍捲風
汐止五指山暴雨成災！馬路變瀑布 居民困家出不了門
如濕海綿受擠壓！ 珠峰攔截熱帶水氣 雨狂降印度、尼泊爾
北海道一夜降整月雨量 東京忽冷忽熱 長崎颳「妖風」
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 3 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 15 小時前
快訊／變天雨神報到！2縣市大雨特報 17縣市小心強陣風
受到東北季風影響，今（17）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，中央氣象署提醒民眾，要注意瞬間大雨，山區則要慎防坍方、落石及溪水暴漲；此外，中央氣象署也發布陸上強風特報，提醒民眾小心。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 1 小時前
不孝軟爛女兒想獨吞房產⋯「出資＋揹百萬貸款」老母心碎提告！結局曝光
新北市一名黃姓婦人在女兒阿涵（化名）結婚時，幫忙出了100萬頭期款購屋，後來阿涵離婚後，又付了50萬元並承接該房屋全部貸款，後續繳稅、收租、修繕全都由黃婦包辦，但為了方便並未轉移房屋所有權；豈料，女兒竟徑自要求租客搬離，試圖收回房屋，黃婦心碎打官司，新北地方法院審理後認為，房屋歸黃婦所有。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。中時新聞網 ・ 1 天前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 1 天前
明天天氣溼冷北部降溫有感 大台北、宜蘭防大雨 周二起低溫探15℃
中央氣象署表示，明天東北季風增強、水氣多，北部率先降溫，全天約攝氏19至21度，中南部高溫仍有26至30度，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區須留意局部大雨。18日、19日各地將明顯降溫，中部以北低溫約15、16度，南部及花東地區約18至20度，降雨範圍也將縮小，逐日轉乾。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 20 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 21 小時前
入秋最強冷空氣東北季風轉強！氣溫溜滑梯一週天氣先看
多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多 近日天氣多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多，目前有一高氣壓1032百帕，在北緯36度，東經141度，即在日本東方海面，向東移動，時速20公里。週一開始東北季風增強，各地天氣轉涼，各地低溫從19至22度，降至15至日夜溫差大，請留意溫度變化，適時增減衣物，一週天氣概況先看。景點+ ・ 16 小時前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 1 天前