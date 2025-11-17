年初才野火！南加州遭暴雨狂襲 一家3口被捲入海中

美國南加州，受到狂風暴雨襲擊，洛杉磯地區發布洪水警報，不少道路淹水、路樹倒塌，還有一家三口被捲入海中。而南加州年初才遭到大規模野火重創，就怕引發土石流，多達18萬人被提前疏散。

美國南加州年初才遇到野火，近期又遭強風暴雨襲擊，當局緊急疏散民眾，擔心會引發土石流。（圖／達志影像美聯社）

美國南加州正面臨嚴重氣象災害，狂風暴雨襲擊洛杉磯地區，當局已發布洪水警報。目前多處道路淹水、樹木倒塌，甚至有一家三口被海浪捲走，造成一人死亡、一名5歲孩童失蹤。由於南加州年初才遭受大規模野火重創，山坡土石鬆散，當局擔憂可能引發土石流，已預防性疏散超過18萬人。氣象資料顯示，這將是南加州自1985年以來最潮濕的11月。

廣告 廣告

南加州的暴雨災情嚴重，許多地區道路交通受阻。大樹倒在路中央，砸到路上轎車；多條道路積水嚴重，民眾只能涉水通過，甚至有人乾脆划獨木舟代步。這場災難性天氣是由「大氣長河」現象引起，帶來持續的狂風暴雨。

在加州州立公園附近，一起悲劇發生，一家三口被海浪捲入海中，導致一人死亡，一名5歲孩童失蹤。加州州立公園首席巡警Mike Dippel表示，他們已經投入大量資源，並將在當天剩餘時間繼續搜尋失蹤的受害者。根據最新氣象數據，當地部分地區24小時內的降雨量已超過整個11月的正常降雨量。這種異常天氣使得土石流風險大增，當地一名居民描述看到可能是泥土從山坡流下的情況，而他們就住在山坡下方。

由於年初南加州才經歷過大規模野火，山坡土石已經十分鬆散，在大風大雨的情況下，當局擔心會引發更嚴重的災情，因此採取了大規模預防性疏散措施，影響人數高達18萬。馬里布和洛杉磯地區已發布洪水警報，週六全天都下著大雨，並發布了山洪暴發預警。預計這個風暴系統將繼續向北移動，舊金山等地區也正嚴陣以待，為可能到來的暴雨做準備。

更多 TVBS 報導

「鳳凰」影響！ 日本沖繩北部時雨量破百mm 小濱島還有龍捲風

汐止五指山暴雨成災！馬路變瀑布 居民困家出不了門

如濕海綿受擠壓！ 珠峰攔截熱帶水氣 雨狂降印度、尼泊爾

北海道一夜降整月雨量 東京忽冷忽熱 長崎颳「妖風」

