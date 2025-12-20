年初痛失大S！小S跨年完回歸主持？派翠克鬆口「真實內幕」了
年初痛失大S！小S跨年完回歸主持？派翠克鬆口「真實內幕」了
記者蔡維歆／台北報導
派翠克今主持Puriluna一日店長活動受訪，先前薔薔加入小Ｓ節目跟他、無姍儒一起主持，派翠克說現在錄影時間變長了，也認同網友說的覺得薔薔很吵，但這就是她的風格。被問小Ｓ是否跨年後就回歸節目？派翠克也回應了。
派翠克認為薔薔加入後，嘴替了很多他跟吳姍儒都不敢講的事，「她會有些很真實的看法，我都被她逗得笑到很痛。她錄完影也都會傳訊給我問我她有哪些地方需要調整？我說如果你真的主持要暴衝，那你就要想個辦法讓我們可以打斷你，她都會跟我討論，我覺得很棒。」
那小S有看薔薔主持嗎？派翠克說最近沒有跟S姊沒有聊到這。至於小S之前出席金鐘獎曾透露等過完跨年就會考慮回歸節目，派翠克也認同表示不會主動去問小S，「我覺得當一個人準備好，她就會準備好了，你一直問，我覺得沒有意義，換位思考，我也不希望這件事造成壓力，希望她可以好好休息。」
