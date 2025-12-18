即時中心／徐子為報導



今年1月，美國首都華盛頓特區附近發生嚴重空難，美國航空（American Airlines）客機與陸軍黑鷹直升機相撞事故造成67人死亡，美國政府昨（17）日正式承認，這是航管人員與陸軍飛行員的一連串錯誤所釀成的。這是美國本土20餘年來最嚴重的空難。





根據媒體《美聯社》報導，這起事故發生在波多馬克河（Potomac River）上空，當時一架準備降落雷根國家機場（Ronald Reagan National Airport）的美國航空客機，與一架陸軍黑鷹直升機相撞，導致機上60名乘客、4名機組員，及直升機上3名軍人全數罹難。死者中，還包含一群剛參加完比賽的菁英青少年花式滑冰選手及其家屬。



美國政府在受害家屬提告的訴訟中承認，政府對此事故負有責任。文件指出，當晚航管人員違反「目視間隔」（visual separation）程序，陸軍直升機飛行員也「未能保持警戒以看見並避開」客機。



儘管美國國家運輸安全委員會（NTSB）尚未發布最終報告，不過目前調查指出，當時這架黑鷹直升機飛行高度比規定的61公尺高出約24公尺，進入客機降落航道。調查團隊認為，恐怕是直升機的氣壓高度計讀數作祟，導致飛行員誤判。



美國運安會更直指，華府空域繁忙，近三年已發生過85次「驚險近錯」（near misses），但當局卻未能識別並解決問題。美國政府則承認，早就知道該區域黑鷹直升機與民航機之間常發生「驚險近錯」。



航空訴訟專家指出，政府在空難發生不到1年內就馬上承認有責任很罕見，這顯示官方自己理虧，存有無可辯駁的瑕疵，未來恐面臨鉅額賠償。





原文出處：快新聞／年初華府民航機與黑鷹直升機相撞67死！美政府認了：人為疏失悲劇

