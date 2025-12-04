一年到中國唱8次！日本女團廣州演唱會突喊卡 主唱無奈：粉絲都哭了

MAGMAZ上個月到上海演出後沒多久就發生濱崎步演唱會被取消的事件，他們12月的廣州演唱會也被喊卡。（翻攝自X @MAGMAZ_jp）

中國因不滿日本首相高市早苗的言論，出重手干預經濟、娛樂文化等交流，包含電影、音樂會、演唱會都無差別遭殃。來自日本大阪的嘻哈搖滾團體MAGMAZ在中國有大量粉絲，他們原定於本月在廣州演出，卻因為中國的禁令而無預警被取消，主唱近日受訪無奈吐心聲。

日媒《Sponichi Annex》報導，以關西為主要活動據點的團體「MAGMAZ」在中國享有高人氣，過去1年內就去了中國高達8次，受到中國的死忠粉絲狂熱支持。

廣告 廣告

MAGMAZ經常到中國演出。（翻攝自X @MAGMAZ_jp）

在濱崎步被強制取消之前順利開唱 但下一場卻泡湯了

然而因為高市早苗上個月發表關於「台灣有事」說的相關言論，引發中共政府反彈，中共上個月14日呼籲民眾避免前往日本旅遊或遊學，就在同一天，MAGMAZ也被告知12月的廣州場演唱會「沒辦法了」。但幸運的是，她們11月23日在上海的演出仍順利舉行，濱崎步、大槻真希的上海演唱會被強制中斷、取消則是11月28日的事。

下一次回到中國演出是什麼時候？ 粉絲不安地哭了

MAGMAZ的主唱HALUKA近日接受電視台晨間節目訪問，談及中國演唱會被取消一事：「真的有很多很多人喜歡我們在中國的演出，有點說不上來…只能說很沮喪，但我什麼也做不了。」她無奈地說，不知道下次什麼時候才能和中國的粉絲再見面，「我在11月的演唱會上跟大家說這件事，台下很多人表情都很不安，甚至還有人流淚了」。

MAGMAZ的經紀人表示，他們在中國的協調人向中國的文化局提出演出申請，希望邀請日本藝人在當地舉辦演唱會，但被當局退了回來，理由是「無法批准日本藝人演出」，意思是這並非活動公司的決定，而是中國官方以「藝人是日本人」為由，不給予演出許可。

MAGMAZ曾在2024年11月來台演出。（翻攝自X @MAGMAZ_jp）

更多鏡週刊報導

網紅手搖飲不到2年玩完！逾20店倒光剩1家 網嘆：多少韭菜被割了

「日本正妹」蓬蓬裙被貓咪當暖桌 真實身分竟是二寶爸！千萬網友看傻了

中媒稱濱崎步「空唱」演唱會假的 中國網友看不下去：IG都發了