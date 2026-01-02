隨著馬年春節腳步接近，台灣家庭一年一度的「除舊佈新」熱潮也進入最高峰。然而，面對繁瑣的裝修流程與日益嚴重的缺工現象，許多消費者往往感到力不從心，居家裝修領導品牌特力屋近期針對不同性格的消費者，推出「年前換新升級懶人包」，主打「階段性準備」策略，試圖以一站式服務解決現代人的居家疑難雜症，同時推出三大方法，讓你預算有限也能煥然一新。

心理戰行銷 J人的計畫性與P人的救星

特力屋今年在行銷上頗具巧思，將居家換新需求結合熱門的MBTI人格特質進行分類。針對事事講求規劃的「J人（判斷型）」，特力屋建議現在就應啟動系統家具、廚具及衛浴等重點空間的訂製服務，以免隨著年節逼近而錯失施工檔期 ；而對於習慣在最後一刻才動手的「P人（感知型）」，特力屋則推薦透過局部氛圍的微調，在有限時間內達到「有感換新」的效果。

針對「重點空間」，特力屋強調由管理師提供免費丈量與風格諮詢，從夢幻中島廚房的動線優化，到衛浴空間的乾濕分離規劃，力求透過板材與五金的精準搭配，提高居家收納效能。這種專業指引能有效避免消費者因不知從何開始而產生的焦慮，更能杜絕坊間常見的「施工蟑螂」亂象，讓裝修過程既安心又透明。

掌握「天、地、壁」 預算有限也能煥然一新

對於預算有限或不想大動干戈的消費者，特力屋也傳授了「局部氛圍換新」的黃金法則：聚焦「天、地、壁」三大重點。

「天」指燈光，建議換上可遙控、調光調色的LED吸頂燈，依使用情境調整居家氛圍；「地」指地板，依生活習慣選擇耐用的石塑地板（SPC），營造暖系風情；「壁」指牆面與窗簾，重新粉刷牆面，或更換為杏色、雪尼爾等柔和色調的窗簾，能立即為家增添新年氣象。

特力屋管家在此扮演了「神隊友」的角色，為消費者提供免費到府丈量評估，即使只是想換個水龍頭或局部粉刷，都能提供專業諮詢並安排施工，解決了許多人想動手改裝卻苦無專業建議或找不到工人的窘境。

年前修繕預算有限，特力屋教你用三招煥然一新。（圖／AI生成）

祭出超值優惠 衝刺年終業績最後一哩路

為了在競爭激烈的年前市場中突圍，特力屋祭出了具備高度誘因的價格策略。即日起至2026年1月12日，居家裝修中心的系統家具、廚具、衛浴換新享滿3,000元現折300元且可累折，廚具換新滿10萬元更豪氣送出抽油煙機或烘碗機；進入2026年1月後，特力屋更安排連續三週的週末，針對燈具、油漆、窗簾及收納層架等品類推出滿額現折活動。

此外，針對特定單品如「Smart Wash光觸媒溫水洗淨便座」、「立升廚房超濾淨水器」及「廚房電器櫃」等，特力屋亦給出7折起的優惠特價，透過這種「軟服務」與「硬折扣」雙管齊下的策略，特力屋不僅是在銷售修繕材料，更是在販售一套關於美好生活的「一站式解決方案」，力求在馬年開春之際，再次刷亮其台灣修繕通路第一品牌的金字招牌。