年前再拚一次！威力彩連30槓頭獎上看13.5億 「4生肖」財運佳要把握

預估2月12日開獎的第115000013期威力彩頭獎累積金額預估上看13.5億元。（圖／楊登嵙提供）

台彩威力彩115000012期頭獎得主依舊從缺，幸運兒還沒出現！頭獎連摃30期，財神爺還沒出現！預估2月12日開獎的第115000013期威力彩頭獎累積金額預估上看13.5億元，預計又掀起一波買氣，人人都希望財神爺出現，並得到祂的眷顧，當中大獎的幸運兒！

提供以下五大旺財中獎方法：

一、這期財運最好的生肖是虎、馬、狗、豬，這幾個生肖可千萬不要錯失當13.5億富翁的機會！

二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管您是在家裡或飯店，以您所居住的位置為中心點，依照以下方位去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，這期「財神方」是在正西、西北方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往南、東北方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往正西、西北方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。

三、彩劵行坐向向正西、西北財運較旺，容易開出大獎。

四、這期幸運色是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色及綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨綠色等，穿著這火、木色系服飾去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

五、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知道」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把13.5億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

