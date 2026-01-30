年前再現「霸王級寒流」？賈新興揭機率 2月天氣型態預測曝

氣象專家賈新興表示，2月8日、9日約有一半機率發生霸王級寒流。示意圖／鏡週刊提供

30日東北季風減弱，北部16至24度、中部15至27度、南部16至28度、東部14至26度，氣溫回升，不過氣象專家賈新興表示，31日下午開始又一波鋒面經過台灣，嘉義以北將出現雨勢，並於2月2日午後逐漸減緩；不過大家好奇，2月8日、9日將再有一波鋒面，會出現「霸王級寒流」？賈新興估有一半機率，至於春節天氣型態也曝光。

氣象專家賈新興表示，30日天氣穩定、氣溫回升，不過31日下午就有一波鋒面經過台灣，至1日清晨，西半部及金馬地區易有低雲或局部霧，應注意能見度，另外嘉義以北會出現雨勢，花東至鵝鑾鼻一帶也有零星短暫雨，直到2月2日午後雨勢才會逐漸減緩，僅宜花仍有零星短暫雨。

賈新興表示，31日受鋒面影響，嘉義以北降雨至2日後逐漸減緩，僅宜蘭仍有零星短暫雨。圖／賈新興臉書粉專

而2月3日至5日，菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展機會，至於成颱機會，賈新興表示機會並不高，約3到4成機率；而2月6日至7日可能還會迎來一波東北季風，屆時溫度下降，將有機會迎「霸王級寒流」？賈新興指出，根據美國系集模式預報，2月8日、9日有17／30約一半機率發生，不過歐洲系集模式預報機率則不到一半，因此綜合研判，此2天高機率為寒冷天氣，將持續觀察。

至於春節，賈新興預估正常至偏暖，降雨也有所減緩；就整體而言，2月起至3月上旬，氣溫以正常至偏暖機率較高，降雨則以宜蘭正常至偏多機率較高。



