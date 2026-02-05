年前別忘領「肺癌篩檢紅包」！國健署籲「這些人」把握早期救命機會

【健康醫療網／記者陳靖安報導】農曆新年將近，除舊佈新之際，也別忘了早點預約，領2年1次的公費肺癌篩檢紅包。胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查服務是世界公認可及早發現肺癌的篩檢工具，國民健康署鼓勵符合資格的民眾踴躍定期篩檢，新春新氣象，健康最優先！

肺癌連年高居癌症首位 一出現症狀常已是晚期

隨著人口老化及不健康生活型態如吸菸習慣，肺癌112年標準化發生率(每10萬人口44.9人)及113年標準化死亡率（每10萬人口21.2人）均位居10大癌症之首。肺癌早期多無明顯症狀，出現症狀再就醫時，往往是肺癌第3期或第4期，錯過了治療的黃金期。

早期發現差很大 存活率從9成跌到1成

依據國民健康署癌症登記資料顯示，第1期肺癌之5年存活率約9成，若到第4期才就醫，存活率僅剩1成，早期診斷明顯治療成效較佳。國民健康署提醒，顧肺要掌握先機，除了吸菸者應及早戒菸，更重要的是透過定期篩檢，落實「早期發現、早期治療」。

吸菸＋家族史是高風險 這些族群可公費檢查

肺癌的發生是多重因子交互作用的結果，其中影響較大的風險因子，除了吸菸之外，還包括了家族史。為降低肺癌對國人健康的威脅，我國依據國內外研究實證，持續推動公費肺癌篩檢，針對重度吸菸者及具肺癌家族史者，凡具健保身分且符合以下任一資格之民眾，可每2年接受1次LDCT檢查服務：

(１)具肺癌家族史：40歲至74歲女性或45歲至74歲男性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

(２)重度吸菸者：50歲至74歲且吸菸史達20包-年（備註）以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。

篩檢成效明確 8成確診者都是早期

截至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7,306人次檢查服務，並找出3,139名確診肺癌個案。以風險因子區分，其中2,020人（64.4%）具肺癌家族史，991人（31.6%）為重度吸菸者，128人（4.1%）同時具肺癌家族史且為重度吸菸者。因接受篩檢而確診個案中約8成（2,556人）屬早期（0期及1期）個案，僅約1成（453人）屬晚期（3期及4期）個案；而根據最新發布的112年癌症登記資料顯示，非因篩檢而確診的個案中僅約4成屬早期（0期及1期）個案，晚期（3期及4期）個案則約5成，顯示篩檢有助於早期診斷。

曾篩檢過也要再來 高風險族群定期回診

國民健康署沈靜芬署長表示，要成功的減少肺癌第4期才被診斷出來的個案，還是需要高風險個案積極參與篩檢，111年及113年曾經篩檢且結果無異常的民眾，務必記得今年再來預約肺癌篩檢！

