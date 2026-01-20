年前募熱血 婦女會總動員

台南市婦女會理事長童小芸每年捐血活動都親力親為，希望突破紀錄。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

每年捐血都在改寫自己紀錄的台南市婦女會，一年一度的捐血活動訂二月一日在中山公園捐血站舉行，今年結合十二個「子會」合辦，希望衝破去年一天三百六十袋的紀錄。 童小芸指出，捐血活動都會選在冬天、尤其是在過年前辦理，主因在這個時間是學生放寒假及民眾因天冷身體不適或是感冒，不適合捐血，所以捐血中心此時最容易缺血。

童小芸這兩天詢問台南捐血中心，目前不止台南，全台Ａ型、Ｂ型與Ｏ型血液庫存量都明顯不足，其中又以Ｏ型最吃緊，總庫存量只夠用五點三天，Ｏ型僅剩四點七天，一旦發生重大事故會變得很恐怖。

本身是護士的童小芸表示，最近感冒的人很多，捐血的人大幅減少，再加上今年春節連假長達九天，故宜提早未雨綢繆。

台南市婦女會今年全體總動員捐血，歡迎十七至六十五歲的民眾加入捐血行列，捐血一袋（二百五十西西），可獲全聯禮券二百元禮券，再加乾拌麵一袋，依此類推。