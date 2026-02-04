年前升級3C就選這波！中景科技攜手燦坤「中景交心日」 滿1688抽東京來回機票

▲E-books中景科技推出各式各樣優質3C產品快到燦坤3C來選購。

【記者 陳顗喆／台北 報導】為迎接農曆年前後的採購與送禮高峰，中景科技攜手燦坤3C家電推出年度重磅活動【燦坤3C家電 × 中景交心日】，自 2026 年 2 月 2 日至 2 月 11 日止，集結耳機、音響、充電器與行動電源等人氣影音與行動週邊，陪伴消費者完成年前換新、年節送禮與假期出遊準備。

此外，為延續年節買氣、讓好運一路抽到新年後，活動中特別加碼推出「滿 1,688 抽好運」抽獎活動，凡於 2 月 2 日至 2 月 22 日 期間，於燦坤線上或全台門市購買中景科技旗下 E-books、RASTO 以及燦坤3C家電 × 中景科技代理之 PHILIPS 商品，單筆消費滿 NT$1,688 元，即可獲得抽獎資格一次，有機會將 日本東京單人來回機票 等年節好禮帶回家，讓消費不只升級設備，更把新年好運一併帶回。

▲燦坤3C中景交心日推出東京單人來回機票、墾丁卿卿文旅、PHILIPS床頭音響多樣好禮等你抽。

中景科技長期深耕電腦、影音與行動周邊市場，產品線橫跨耳機、音響、充電器、行動電源及多元生活家電，致力於提供兼具設計感、實用性與用電安全的高 CP 值選擇。本次攜手全台最大 3C 通路之一的燦坤3C家電，共同推出【燦坤3C家電 × 中景交心日】，結合燦坤實體門市與線上通路的專業服務與把關機制，讓消費者在年節汰舊換新、送禮與設備升級時，不僅享有完整商品選擇與優惠回饋，也能在熟悉且安心的購物環境中放心選購，一次到位完成年前升級。

此次活動抽獎好禮包含：頭獎「日本東京單人來回機票」乙名（價值 NT$11,500）、貳獎「墾丁卿卿文旅 海景雙人房住宿券」乙名（價值 NT$6,800）、叁獎「PHILIPS 20W Hi-Fi 時尚藍牙 5.4 音響系統TAM3205M2」乙名（價值 NT$5,980），兼顧旅遊、生活與娛樂體驗。

除抽獎外，中景科技亦同步推出多項燦坤限定優惠與回饋方案，包括台灣製造石墨烯行動電源、SS69 Pro AI空間音訊頭戴耳機、V22智慧手錶、藍牙音響及PHILIPS行動儲能電源等熱銷商品，搭配登錄送、買大送小與交心價折扣，滿足消費者對影音娛樂、行動充電與居家生活的全面需求。活動期間，PHILIPS 影音週邊/鍵盤滑鼠商品享全面 89 折，E-books、RASTO 台灣製造氮化鎵充電器與線材亦享 79 折優惠，固態行動電源首波開賣早鳥預購現折200元，協助消費者以實惠價格升級 3C 裝備。「燦坤x E-books中景交心日」連結網址 https://s.tk3c.com/?go=i1i3

中景科技表示，透過與燦坤持續合作「中景交心日」，不僅希望拉近品牌與消費者之間的距離，也期望藉由通路專屬優惠與實體體驗優勢，讓更多消費者認識中景科技旗下產品的多元應用與高品質表現，於年節期間打造安心、實用且充滿驚喜的購物體驗。（圖／業者提供）