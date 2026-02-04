年前大掃除不再拚體力 momo揭「省心、省時、省力」三大趨勢 滿額再抽888紅包

▲momo揭年前掃除「省心、省時、省力」三大趨勢，《年前掃貨》、《家電掃除大賞》一站備齊 限時下殺5折起

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】農曆新年倒數，家家戶戶加緊除舊佈新。富邦媒(8454)旗下momo購物網觀察發現，現代家庭的大掃除需求已從「掃得乾淨」進化為「掃得更有效率」，帶動年前「三省」消費趨勢：主打安心成分、寵物友善的天然環保清潔用品買氣持續成長，銷售年增雙位數；具備AI智慧與多功能、可縮短家事時間的掃除家電需求升溫，相關關鍵字站內單週搜尋量更突破20萬次；同時，針對冷氣、洗衣機、抽油煙機等「魔王級清潔」的到府清潔服務票券亦明顯升溫。看準年前掃除需求高峰，momo即日起同步推出《年前掃貨》《家電掃除大賞》兩大檔期，清潔用品、掃除家電與服務票券一次備齊，協助消費者省心、省時又省力迎新年。

▲【古寶無患子】開運清潔組(神奇檸檬+萬用清潔+黑皂液)，優惠價799元起

省心：天然環保、寵物友善成標配 「綠色清潔」買氣升溫

隨著環保意識抬頭、毛孩成為家庭重要成員，消費者在選購清潔用品時，關注焦點正從「越強越好」轉向「日常可安心使用」。momo觀察指出，成分標示透明、配方溫和、強調對家人與寵物友善的天然環保清潔品需求升溫，特別是在廚房油污、地板大面積清潔等高頻接觸場景，低刺激、無香精或植物萃取等訴求更成為年前採購主流，「綠色清潔」也因此躍升為大掃除季的熱門關鍵字。

在熱銷品項上，消費者偏好「一瓶多用」與「分場景對應」的選擇：例如主打可同時處理水垢、油垢與黴斑等居家痛點的「古寶無患子開運清潔組」與「寶媽咪居家清潔組」，因符合快速備齊、降低選購複雜度而受到青睞；而針對毛孩家庭常見的氣味與地板清潔需求，「PiPPER STANDARD沛柏鳳梨酵素地板清潔劑」與「淨毒五郎寵愛清新組」以溫和配方與除臭設計帶動討論，協助打造人與毛孩都能安心共處的居家環境。

省時！高效家電導入 AI 技術，讓大掃除「一鍵完成」

除了清潔用品走向溫和安心，家電端的升級則成為家庭最直接的「省時解方」。momo觀察指出，年前掃除家電的選購標準正從單點規格轉向「整段流程自動化」：消費者更偏好具備智慧感測、可依髒汙狀態自動調整清潔模式的產品，並看重自動集塵、拖布清洗與烘乾、補水等自動維護功能，將原本最耗時的「清潔後續」一併交給機器處理，讓大掃除從反覆工序簡化為更接近「一鍵完成」的體驗。

▲momo獨家限定色【eufy】Omni E25掃拖一體全能機器人，優惠價17990元

今年春節前夕，momo也彙整多款旗艦級掃除家電，涵蓋掃拖一體、蒸氣清潔與濕拖吸塵等類型，鎖定「減少手動介入、縮短清潔工時」的核心需求。像是Roborock石頭科技F25Ultra淨蒸者主打蒸氣清潔設計（依產品規格），提升廚衛重點區域的清潔效率；eufyOmniE25掃拖一體全能機器人則以AI智慧偵測與自動維護設計，降低洗抹布與整理耗時。針對地毯與織物清潔需求，Haier海爾R9Plus白大帥強調深層清潔流程；而LG樂金CordZero™A9Air濕拖無線吸塵器則以輕量機身結合濕拖清潔，並推出momo獨家雲朵白配色，兼顧效率與居家美感。

省力！懶人掃除再進化，「清潔服務票券」成最強神隊友

面對耗時長、門檻高的「魔王級」清潔項目，消費者更傾向以專業服務「換回時間」，把力氣留給更重要的年節準備。momo 觀察指出，年前清潔服務票券需求升溫，反映家庭分工型大掃除正在成形，日常維持自己來，深度清潔交給專業。特別是大型家電、嵌入式設備或全屋深層清潔等項目，因涉及拆裝、工具與施作經驗，不少消費者選擇委託專業團隊處理，降低嘗試成本與時間耗損，也讓清潔成果更可預期。

以熱門服務來看，需求多集中在「自己做最難、最容易拖延」的場景，例如直立式洗衣機的深層清洗、分離式冷氣的拆洗保養，以及廚房重災區抽油煙機的清潔與保養等。momo 表示，平台彙整多家到府清潔方案，如 HoHo 好服務、森友家、淨芙達等，讓消費者可依設備型態與居家情境彈性選擇，並透過票券化方式提前規劃、避開年前預約高峰，讓大掃除更省力、也更有效率。

momo 全心守護，致力成為消費者值得信任的首選

看準年前掃除需求高峰，momo 即日起至 2/13 推出《年前掃貨》，消費不限金額即可登記抽 888 mo 幣紅包，滿 1,599 元再加碼登記送 150 mo 幣；同時《家電掃除大賞》同步開跑，全館掃除家電限時下殺 5 折起。兩大檔期從安心清潔用品、高效掃除家電到到府清潔服務票券一站備齊，協助消費者在忙碌年前也能更有效率完成大掃除、輕鬆迎新年。momo 表示，將持續以多元商品選擇、嚴選品質與完善服務，強化消費體驗與售後保障，陪伴每個家庭迎接潔淨、安心的新一年。