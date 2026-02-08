年前大掃除別急！送神日「這時」最關鍵 專家示警：做錯恐衰一整年

實習記者藍子瑄／台北報導

年節將近，家家戶戶忙著除舊布新。命理專家楊登嵙提醒，傳統習俗中的「送神日」被視為影響來年運勢的關鍵，若能掌握正確時間與方式，象徵將一整年的功過交由天庭評鑑，有助為新一年迎來好兆頭。

灶王爺帶路回天庭 送神又稱「清囤」

送神又稱「清囤」或「清屯」，一般指的就是送灶神。楊登嵙指出，民間信仰中，「玉皇大帝」掌管三界眾神與生靈，而「灶王爺」負責記錄人間是非。每逢送神日，灶王爺便帶領眾神返回天庭，向玉皇大帝稟告一年來的人間善惡，因此送神儀式是否周全，與來年福氣息息相關。

甜食祭拜有原因 盼灶神多說好話

為了祈求灶王爺在天庭多言善事、少說壞話，民間習俗常準備冬瓜糖、麥芽糖、各式糖果或湯圓祭拜。過去甚至會將湯圓黏在灶上、門口或水缸、倉庫旁，象徵「甜言上達天聽」。

送神愈早愈好 2026年2月11日清早最關鍵

楊登嵙表示，「送神愈早愈好，接神愈晚愈好」。農曆十二月廿四日為送神日，2026年落在國曆2月11日。不過，若想更具誠意，可在前一晚子時（晚上11點至凌晨1點）一到，就先行送神，等於早讓灶王爺放年假。

送神時，除了一般壽金、刈金外，一定要準備「送神甲馬」，象徵提供神明回天庭的坐騎與護法兵將，讓諸神順利上達天聽。

送神後才能大掃除 象徵除穢迎新

平日神位不宜隨意移動，傳統上會在送神後、眾神返回天庭述職的期間進行大掃除，象徵掃除一整年的晦氣。清理順序依序為神像、神明香爐、祖先牌位、祖先香爐及神明桌。不過，若當年家中有喪事，則不進行送神儀式。

送神供品與口訣一次看

楊登嵙也提醒，供品可準備冬瓜糖、麥芽糖、糖果、湯圓三碗或素果，搭配壽金、刈金及送神甲馬。祭拜時誠心稟告，感謝灶王爺一年來的庇佑，並祈求來年福祿壽財喜五福臨門。

