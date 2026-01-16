年前大掃除前必看！快速見效清潔工具攻略 廚房、浴室、地板三大重災區全破解

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2026馬年農曆新年倒數計時，讓「揪愛Mei」最頭痛大掃除又來了，每年都是同樣的劇本，信心滿滿地開始動手，結果抹布擦到手痠、拖把拖到腰痛、浴室頑垢怎麼刷都刷不掉，但是「揪愛Mei」發現大掃除會這麼累、這麼沒效率，問題往往不是不夠認真，而是工具沒選對，聰明的主婦主夫都會在過年大掃除前先把工具備齊，像是廚房油垢、浴室水垢、地板頑垢，到窗戶玻璃、家具灰塵，每個地方都有專門對付的清潔利器，用對工具真的能讓你事半功倍、輕鬆完勝大掃除，「揪愛Mei」小編這次特別整理出「年前大掃除必備工具清單」，就是要幫你把廚房、浴室、地板這三大重災區一次破解，不用再瞎忙、不用再白流汗，讓你用最少力氣，換來最乾淨的過年新開始。

選對工具、分區清潔、一次到位不白忙。

📢熱銷話題一！3M SDOU-4M 潔力豆海綿菜瓜布-餐具/不沾鍋專用4片裝

3M潔力豆海綿菜瓜布用起來順手，海綿設計一沖就乾淨。

原價102元 特價85元 👉立即購買

大掃除最常犯的錯誤就是「一塊菜瓜布用到底」，很多人不知道菜瓜布有分顏色、分材質，綠色的刷力強適合洗鍋子，黃色的溫和適合洗碗盤，如果拿綠色菜瓜布去刷不沾鍋，塗層直接被刮花、鍋子直接報廢，「揪愛Mei」最近喜歡這款3M潔力豆海綿菜瓜布，專門設計給餐具和不沾鍋使用，最大特色就是「有效去污但不易刮傷」，特別適合陶瓷、玻璃材質的餐具，以及最怕刮傷的茶具和不沾鍋，海綿設計一沖即淨、不怕勾紗，用起來超順手，過年前把碗盤、茶具、不沾鍋通通洗得亮晶晶，招待客人也特別有面子。

📢熱銷話題二！好神拖 乖乖聯名款馬上舞吉 手壓旋轉拖把組(1拖+1桶+2布)

乖乖聯名款馬上舞吉手壓旋轉拖把組，特價只要888元。

原價1,480元 特價888元👉立即購買

大掃除拖地的面積大，從客廳、房間到廚房都要拖乾淨，如果還在用傳統拖把「手擰拖布」，不只手痠到爆、擰不乾淨，拖完地板還濕答答的，根本是自找罪受！越來越多人改用「手壓旋轉拖把」，只要輕輕一壓就能控制乾濕度，拖地效率直接翻倍，腰不痠、手不痛，地板還能拖得又乾淨又快乾，「揪愛Mei」找到今年特別的「乖乖聯名款馬上舞吉手壓旋轉拖把組」，設計超可愛，簡潔經典的輕巧桶身收納方便不佔空間，特價只要888元，等於直接現省近六百，是不是省得很有感！

📢熱銷話題三！【±0正負零】三合一無線洗地機CJM-J020

「±0正負零」推出的三合一無線洗地機，「邊吸、邊洗、邊拖」三合一，拖完的地板乾淨到完全是另一個境界。

原價8,990元 特價7,490元 👉立即購買

「揪愛Mei」這陣子被火紅「洗地機」燒到！爬文看到很多用過的人都說「回不去了」，因為洗地機能做到的乾淨程度，真的會讓你驚艷，原本以為拖得很乾淨的地板，用洗地機一掃，汙水箱裡全是黑黑髒髒的水，才發現「天啊,我之前到底是拖了個寂寞」，洗地機不只是拖地，「±0正負零」推出的三合一無線洗地機，「邊吸、邊洗、邊拖」三合一，能把卡在地板縫隙的灰塵、油污、毛髮通通吸起來洗乾淨，女生單手也能輕鬆操作不費力，汙水箱採用底座設計有效減少吸力耗損，吸力強勁不打折，更貼心的是內建一鍵式自清潔與風乾系統，用完按一下就自動清潔烘乾，最厲害的是機身可平躺180度，能輕鬆深入沙發底、床底這些平常最難清的死角，拖完的地板乾淨到完全是另一個境界。

📢熱銷話題四！富力森FURIMORI無線吸吹兩用吸塵器FU-VC191

富力森FURIMORI無線吸吹兩用吸塵器450g超輕量機身，比一瓶飲料還輕，女生拿著也不費力。

原價2,480元 特價1,680元 👉立即購買

不管是住家裡、在外租屋、還是常去露營，如果有小巧的無線吸塵器，就能應付所有清潔需求，清除灰塵、露營幫充氣墊抽真空，甚至吹掉鍵盤縫隙的灰塵都沒問題，富力森FURIMORI無線吸吹兩用吸塵器450g超輕量機身，比一瓶飲料還輕，女生拿著也不費力，別看它小小一台，馬達轉速高達每分鐘82000rpm，吸力強到讓你意想不到，搭配HEPA高效濾網能過濾細小灰塵，更厲害的是它不只吸塵，還能吹塵、充氣、抽真空，比起傳統大台吸塵器要插電、拖著線到處跑還有效率，無線吸塵器隨拿隨用、收起來不佔空間，對於小坪數住家或租屋族來說，「一機多用、省空間又省錢」實在太方便了！

📢熱銷話題五！Dyson 戴森 PencilVac Fluffycones SV50 鉛筆/筆型吸塵器

Dyson鉛筆型吸塵器，搭載Dyson獨家四錐全向吸頭，家有寵物也不怕。

原價21,900元 特價19,900元 👉立即購買

當所有人還在考慮要買哪台吸塵器的時候，Dyson又再次改寫了遊戲規則，推出全球首款「鉛筆型吸塵器」！「揪愛Mei」一眼就被時尚的外型吸引，沒錯，就是像鉛筆一樣細、一樣輕的高科技吸塵器，這不只是外型創新而已，而是Dyson把頂尖工藝濃縮進超纖細機身裡，讓你體驗到「原來吸塵器可以這麼優雅、這麼精準」的全新境界，手柄僅38毫米，比一般吸塵器細一半以上，單手操作完全不費力，搭載Dyson獨家四錐全向吸頭，能做到「毛髮零纏繞」，家有寵物也不怕，360度靈活轉向讓你精準操控每個角落，密封過濾系統更能捕捉99.99%微塵，連過敏原都不放過，集塵容量提升5倍，還能免觸碰清空集塵筒，乾淨衛生不沾手。

📢熱銷話題六！【Astonish】英國潔瞬效除黴去汙清潔劑1瓶(750mlx1)

英國的Astonish瞬效除黴去汙清潔劑，噴在發霉處等待幾分鐘，黑霉就會自動分解。

原價629元 特價299元 👉立即購買

浴室磁磚縫、矽利康那些黑黑的霉斑，最讓「揪愛Mei」煩心，不管是用菜瓜布刷到手快斷、用牙刷戳到懷疑人生，就是刷不掉、洗不乾淨，頂多表面淡一點，過沒幾天又長回來好難清，爬文發現很多人用英國的Astonish瞬效除黴去汙清潔劑，噴在發霉處等待幾分鐘，黑霉就會自動分解，不用拼命刷也能乾淨溜溜，而且獲得純素認證、全瓶身可回收，環保又安心，根本不用刷到手痠就能搞定麻煩的廚房浴室，這才是聰明人的大掃除方式，這次一次買4瓶還有優惠，家裡每個地方的霉斑都能搞定！

📢熱銷話題七！【ONE HOUSE】四層60寬_洛克 鐵匠系免安裝折疊置物架

ONE HOUSE四層60寬洛克鐵匠系，免安裝折疊置物架展開就能用、不用時折起來完全不佔空間，超適合租屋族或小坪數家庭。

原價1,399元 特價1,199元 👉立即購買

客廳、房間到處都是雜物，桌上堆滿東西、地板擺一堆、櫃子塞爆滿，整個家看起來亂糟糟、視覺超壓迫！「揪愛Mei」發現日本人都會把東西收進櫃子裡，這一款很日系的ONE HOUSE四層60寬洛克鐵匠系，免安裝折疊置物架展開就能用、不用時折起來完全不佔空間，超適合租屋族或小坪數家庭，木板可以垂直立起來變成檔板使用，防止東西滑落更安心，木板兩邊還有三角固定設計，承重穩固不怕垮，放書、放收納盒、放日用品都沒問題，過年前把雜物分類上架、通通收起來，客廳房間瞬間變清爽，親友來訪也不用慌張藏東西，視覺舒適度大升級！

📢熱銷話題八！日本霜山 無印風移動式四層抽屜置物收納櫃(附分類隔板)

無印風移動式四層抽屜置物收納櫃，最貼心的是底部附帶滑輪，想移動位置輕輕一推就好。

原價1,499元 特價1,379元 👉立即購買

衣服越來越多、櫃子永遠不夠放，每次找衣服都像在挖寶，翻半天還找不到要穿的那件，日本霜山推出的「無印風移動式四層抽屜置物收納櫃」，採用日系無印風設計，簡約百搭不挑裝潢風格，放在臥室、更衣間都好看，每層底部都有十字加固結構，穩固扎實不怕塌陷，放再多衣物也安心，內附可拆卸分隔片，可以自由調整間距，襪子、內衣、皮帶、配件想怎麼分類都行，「揪愛Mei」覺得最貼心的是底部附帶滑輪，想移動位置輕輕一推就好，打掃或換季整理超方便，過年前多備幾個收納櫃，把衣物通通分類收好，房間瞬間變整齊！