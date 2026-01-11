年前大掃除必看！專家曝「六招」清除浴室玻璃門水漬

浴室淋浴門容易藏污納垢，專家整理出六個清潔小撇步，利用醋、檸檬汁、漂白水和洗碗精等家中常見物品，就能自製有效清潔劑，輕鬆清除玻璃門上的水漬、肥皂垢及黴菌。

《House Digest》報導指出，許多家庭設計乾濕分離浴室，但玻璃門清潔常成難題。玻璃若長期未清洗，容易留下白色水漬和肥皂垢，門縫邊緣還可能滋生黴菌，不僅影響美觀，更增加過敏與呼吸道問題的風險。

專家提醒，看到頑固水垢或肥皂垢時，許多人會用菜瓜布或刷子猛刷，但這樣容易刮傷玻璃。其實只要選對清潔劑，用海綿也能有效清除頑固污漬。此外，市售玻璃清潔劑對肥皂垢效果有限，建議使用酸性溶劑，例如檸檬汁或醋搭配小蘇打，可自然分解鹼性沉積；若要使用市售清潔劑，選擇低pH值產品會更有效。

針對黴菌問題，專家表示一般玻璃清潔劑無法殺死黴菌，但醋或漂白水可行。可將醋噴在黴菌上，靜置一小時後再擦掉；或用一比三比例調製漂白水溶液，浸泡黴菌區域三十分鐘後擦掉，使用時需注意通風。

肥皂垢是水中礦物質附著在肥皂脂肪酸上，水分蒸發後會在玻璃上留下白色粉狀物，用冷水難以清除。專家建議用一比一比例調配白醋與水，再加入一湯匙洗碗精，噴在玻璃上靜置三十分鐘，再用溫水沖洗。

專家強調，不管使用哪種清潔劑，都要給它足夠的時間滲透污漬。若太快擦掉，表層污漬可能還未被破壞，清潔效果會打折扣。許多人洗完澡只用刮刀刮玻璃門，認為可以避免肥皂垢沉積，但這並不夠，定期仍需用清潔刷或海綿仔細刷洗玻璃，才能保持乾淨。

