年前大掃除成「傷身陷阱」？復健醫揭最常見勞損排行榜

居家環境清潔常需要爬上爬下，對於平常勞動較少的人來說，真的是件超級苦差事。像是要打掃天花板或高處角落，甚至是粉刷等等，除了手得舉高之外，頸部也會受影響；或是刷洗廚具、窗戶、被單等物品，如果清掃姿勢NG，再加上用力不當，就可能造成肌肉勞損而導致酸痛，每年大掃除勞損症狀的排行榜有哪些？復健科醫師羅民萱剖析如下：

肩頸好酸痛、手也開始麻

就羅民萱的觀察，肩頸疼痛是每到年節掃除時，婆婆媽媽們最常見的勞損症狀，為因為大掃除時，長時間低頭整理或刷洗，容易造成上斜方肌的緊繃疼痛，若是合併「頸椎椎間盤突出」者，更可能伴隨著神經壓迫，而產生手麻的感覺，除了需藉由復健來治療，也必須改變姿勢，才能真正改善。」

・預防小訣竅：髖屈代替低頭、平視好輕鬆

如果要整理的東西位於低處，建議可利用髖部屈曲，身體和脖子維持一直線，代替低頭彎腰；或是拿個椅子坐下來，把需要整理的目標物，放在目光可平視的位置。尤其是頸椎前伸這種類似「烏龜頸」的姿勢，會使得頸椎壓力變成原本的數倍。

羅民萱指出，光是隨時注意自己頸椎的姿勢，就能有效避免肩頸疼痛，如果已經疼痛難耐，甚至出現手臂的酸麻，就得搭配復健的熱敷電療、牽引、運動伸展，甚至是施以增生注射治療，才能即時對症處置。

肩膀夾擊，上抬就痛！？

「肩膀夾擊症候群」也是年節掃除時常見的肩部疼痛問題。羅民萱解釋，「主要是因為清潔時，肩膀重複外展抬高，例如準備年菜時，抬著平底鍋炒菜的動作，容易造成肩峰與旋轉肌袖肌腱的反覆摩擦、夾擊，導致肌腱疼痛發炎。肩膀高舉過頭的動作，也是造成肩膀夾擊的危險因子，例如掃除時，整理比較高的櫥櫃、天花板或是擦洗窗戶玻璃、取下高處的重物等。」

・預防小訣竅：手肘垂放兩邊，避免過頭動作

針對肩膀夾擊症候群，羅民萱建議，可以讓手肘儘量靠近身體兩側，再做大掃除等家務，避免肩膀手肘重複外展抬高；當拿高處物品時，則建議踩在穩固的椅子上再取用，避免肩膀手肘高舉過頭的動作。

（本文摘自<常春月刊> ，圖片來源：motionelements）

