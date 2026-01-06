年前大掃除發現隨身碟竟藏妻1年偷吃39次鐵證 綠帽夫怒提告結果曝光

記者莊淇鈞／新北報導

李男打掃時發現1個藏有妻子偷吃鐵證的隨身碟。（圖／示意圖、資料照）

新北市1名李姓男子去年（2025年）1月間進行過年前的大掃除時，發現1顆隨身碟，裡面竟是林姓妻子與外遇洪姓男子1年內偷吃至少39次的鐵證，憤而提告求償，林女挨告後不否認曾與洪男發生關係，反控李男早就不把她當配偶看待，何來侵害配偶權所帶來的精神痛苦，洪男則辯稱不知對方已婚，但新北地院法官不予採信，新北地院判林女與洪男須賠償李男35萬元，可上訴。

判決指出，李男跟林女在2007年結婚，婚後2人育有2名子女，但2人的婚姻在疫情期間出現轉折，2021年某日，林女藉口要回公司實體上班，沒想到就此一去不返，期間也鮮少與子女聯繫，只能由李男父代母職迄今，2人的婚姻關係名存實亡，因此讓李男在去年4月調解離婚。

此外，去年1月間，李男在家大掃除時，意外發現1枚長期未使用的隨身碟，他打開之後發現，裡面竟是妻子跟洪男的對話紀錄、擁抱接吻照片，對話內容極其曖昧，不但以老公、寶貝老婆等親暱稱為互稱，聊天當中還有許多涉及挑逗、性暗示的內容，才讓李男知道妻子外遇的事實，而從對話紀錄推算，2人光是2016到2017年間的1年內，偷吃次數就高達將近40次，讓他憤而對妻子及洪男提出民事告訴，求償100萬元。

林女雖坦承與洪男有染，但辯稱僅發生過2次性行為，且她自2011年起便與丈夫分房，早已無夫妻之時，同時他也反控丈夫，時常仗著自己是家中經濟支柱，對她輕蔑、言語暴力，且在2021年她離家後，丈夫便四處放話，將她塑造成不負責任的妻子與母親，還到警局通報列為失蹤人口，而不是試圖理解與溝通為何2人婚姻關係為何演變至此並尋求解決方式，根本早就為將她視為配偶看待。

洪男則稱，與在2016年認識林女，後續有互動，但並不知道對方已婚，2人並無性行為，即便聊天間有曖昧、有親密擁抱出遊等，也符合一般未婚男女正常交往，並未逾越社會正常觀感；此外，認為隨身碟已存在家中10年，小瑜卻從未發現，明顯不合理，認為對方提告侵權行為損害賠償請求權應已超出時效。

新北地院法官檢視林女與洪男2人對話紀錄，發現林女稱洪男為「老公」，2人談論內容更曾提到發生性行為後的感受，及彼此發生性行為的需求，認定2人辯稱未逾越一般朋友間往來的辯詞不足採信。

法官也發現，林女曾傳訊表示「但是，感覺他在懷疑什麼」，洪男則回復「@@」，此外，洪男向林女寄信告白後，林女傳訊回應「不喜歡沒辦法回應」、「不是現在的我可以要的」，足以證明2人交往之初，林女就曾告訴洪男自己有配偶。

法官認為，2人交往逾越男女分際的行為，侵害李男基於配偶的身分法益與家庭生活圓滿，與林女與李男間婚姻存續中是否感覺婚姻美滿，本無相當因果關係，也非與結果發生有共同的原因，否則不僅是鼓勵有配偶的人藉此正當化自身外遇行為，此與婚姻本質顯然相悖，故林女辯稱李男有過失，難認可採；法官最終判2人賠償李男35萬元。

