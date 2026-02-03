年前大掃除百萬黃金當垃圾 清潔隊打開舊衣櫃抽屜...驚見7兩重金飾

民眾清運舊衣櫃，竟不知抽屜內有價值上百萬的金飾。翻攝畫面

春節大掃除，金飾竟當垃圾丟！新北市瑞芳區清潔隊，昨（2日）上午前往尖山路空地回收清運民眾放置的舊衣櫃，不料打開衣櫃抽屜檢查後，發現內有2個包包，裡面放著多項金飾，總重約7兩多，市值約130萬，嚇得清潔隊員趕緊到派出所報案，最後順利通知失主領回。

據了解，這個衣櫃是當地民眾趁農曆春節前大掃除，要將家中雜物汰舊換新，因此向里長通報，並依約在1月31日放置在瑞芳尖山路的一處空地，等待清潔隊前往清運回收。

昨日上午9點左右，清潔隊員蔡憲朋、林秉鴻、蔡培民等3人，依通報前往該處回收衣櫃，並在打開檢查時，於衣櫃下方的抽屜發現2個包包，查看時赫然發現裡面裝有3條金項鍊、1枚金戒指及1條金手鏈，嚇得他們趕緊報案，並將這些金飾送到瑞芳派出所請警方協助處理。

金飾放在2個小包包內。翻攝畫面

警方受理後，根據地緣關係判斷，並發現金戒指上刻有姓名，隨即聯繫當地里長協助查證，里長即想日前接獲民眾通報，要回收大型傢俱一事，後續由警方透過系統確認失主身分，順利聯繫失主到派出所領回。

失主接獲警方通知時，竟然完全不知道金飾放置在衣櫃抽屜內，因為這個舊衣櫃是失主的兒媳婦放置，經了解，這些金飾的總重約7兩，依據目前市值換算，要價將近130萬元左右，失主順利取回後，感謝警方、清潔隊及里長的細心協助。



