年前大掃除「擦窗戶最累」 家事達人4招教你輕鬆簡單清

不少人覺得清潔窗戶費時又費力。示意圖／Pixabay

就快要過農曆年了，許多家庭都會趁過年前把家裡來個大掃除，其中累積一整年灰塵和汙垢的窗戶，可能是很多人認為最難清理的部分，有些人會把窗戶拆下來清洗，有些人甚至不顧危險把身體伸出窗外清潔窗戶。不過，家事達人陳映如分享可以輕鬆清潔窗戶的4個步驟，讓你在清潔窗戶的時候又簡單又安全。

陳映如在臉書粉絲頁「Sona Queen的生活筆記本」發文表示，年終掃除最怕擦窗戶，但其實只要順序對了、工具也用對的話，真的可以輕鬆很多。陳映如說：「照這個步驟做，擦窗戶其實沒那麼可怕！」

輕鬆清潔窗戶4步驟

先用除塵撢，把玻璃上的灰塵清乾淨。 接著再「噴玻璃清潔劑」，記得不要噴太多，不然只會更難擦乾淨。 用擰乾的濕布，均勻擦拭玻璃，不放過任何角落。 最後用玻璃刮刀由上往下，一次刮乾淨整面玻璃。

至於紗窗該怎麼清理，陳映如說自己會拆下來，但如果拆不下來的話，就會用「除塵撢」撢一撢紗窗上面的灰塵。

廣告 廣告

有網友提問，大樓朝外窗戶的玻璃沒辦法全擦到，有什麼好的方法嗎？陳映如建議可以選擇擦玻璃機器人，或是磁吸式兩片用夾的擦玻璃工具，但這種工具不適用於太厚的玻璃。陳映如建議，可以試試先用平板拖把，調成適合的桿子長度，在拖把布上噴玻璃清潔劑，再把工具伸到窗戶外面擦拭。這樣做可能無法完全擦到，但省錢又安全。



回到原文

更多鏡報報導

剩3週過年！專家教「21天瘦身法」保證能瘦一大圈

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了

美籍男「在台OHCA」消防急救25分他活了 442天後返台致謝救命恩人

《素媛》兒童性侵犯72歲趙斗淳「再入獄」！5度違規擅離家門、毀損電子腳鐐 判刑8個月當庭拘留