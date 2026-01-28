年前大掃除「舊衣亂丟罰6000」 命理師曝9物品恐破財

隨著農曆新年腳步接近，民眾陸續展開年終大掃除工作。新北市環保局昨日於臉書粉專「新北i環保」發布重要提醒，舊衣回收並非所有種類都能處理，其中內衣褲、泳衣、睡衣以及破損、髒汙的衣物等4大類，因貼身接觸私密處或已損壞，必須裝入專用垃圾袋交由垃圾車處理，不得投入回收箱。

環保局說明，其他乾淨舊衣經清洗整理後，可送給慈善團體、投入核准的舊衣回收箱或交給清潔隊循線回收車。若將規定不能回收的衣物丟入回收箱，將依廢棄物清理法第12條規定，處以1200元至6000元罰鍰。民眾如有疑慮，可至新北市環保局回收物品易查通或加入LINE官方帳號查詢。

除了舊衣回收規定外，民俗專家楊登嵙提出大掃除時應淘汰的9類物品。首先是破碗、破杯、破盆等有裂紋缺口的餐具，除割傷風險外，民俗上也象徵破財與意外。其次為枯死植物，被視為衰敗之象，容易滋生黴菌細菌，恐引發病痛及宅運下滑。

第三至第四類為過期藥品與食物，這些變質物品不僅傷身，腐敗之氣也會讓運勢走下坡。第五項是損壞不修的家電，長期堆放會形成不穩定磁場，導致家運衰退。第六類老舊娃娃、人偶容易藏污納垢，民俗觀點認為可能附著陰氣，引發病痛或犯小人。

第七類舊雜誌、型錄若無保存價值應避免堆積，潮濕環境下發霉象徵「過氣」，不利運勢發展。第八項破損老舊不穿的衣服，即便收在衣櫃也帶有衰敗之氣，可能導致破財。最後是看了心情會不好的物品，無論紀念品或舊物都應果斷丟棄，避免負面情緒累積影響身心健康。

楊登嵙強調，春節大掃除象徵除舊布新，把舊年晦氣穢氣清除，迎接新氣場進駐。若捨不得丟棄負能量物品，反而會形成衰敗磁場，讓好運進不來。大掃除不只是清理空間，更是清理氣場，該斷捨離的物品應果斷處理，才能真正為新年打開好運之門。

