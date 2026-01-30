年前大掃除 4處安全要注意
農曆春節將近，許多家庭正忙著年前大掃除、採買年貨、整理客房迎接親友來訪；但冬季低溫與日夜溫差，也讓居家風險悄悄升高。從浴室溼滑跌倒、客廳絆倒，到取暖與瓦斯熱水器通風疏忽，意外往往發生在最熟悉、最容易鬆懈的日常。21世紀不動產整理「四大空間安全檢核清單」，提供一套可立即執行的居家安全指南，讓新年從「住得更好」開始，也從「住得更安全」開始。
客廳最常待，也是最容易「被忽略」的風險場。關鍵原則要注意地面防滑、邊角柔化、物件固定、危險物上鎖收納。如地毯、踏墊務必選擇背面止滑材質或加止滑墊；餐桌盡量不鋪桌巾，若使用桌巾，需以桌面玻璃或固定夾具加固，避免孩童拉扯翻倒熱湯、餐具；插座則可加裝安全防護蓋，減少幼兒好奇觸碰造成觸電風險，門框與門邊可加防夾護條，避免門突然關上夾傷手指。
廚房與浴室溼滑風險高，特別要留心防跌、防燙、防中毒三件事，要掌握做好動線阻隔、防滑材質、通風與設備安全等三策略，如設置阻隔或安全門欄，對學步孩童特別重要，降低誤入廚房、浴室接觸熱源與積水的機率；浴室物品「上牆收納」，刮鬍刀、清潔用品、瓶罐避免放低處，置物架高度以孩童碰不到為原則。此外，瓦斯開關、水龍頭加以防護，以免孩童誤轉瓦斯、誤放水造成危險。對於家裡有銀髮熟男熟女，浴室宜乾溼分離，並搭配防滑磁磚；冬季可評估裝設暖風機、輔助把手與夜間感應燈，降低溫差與夜間起身滑倒風險。
陽台與樓梯是「高度風險區」，防爬防墜要留心欄杆高度、間距管理、樓梯口阻擋、視覺引導。欄杆高度建議不低於110公分；欄杆間距需避免孩童鑽爬，陽台避免擺放可攀爬物。窗戶可加安全鎖，必要時評估隱形鐵窗等防護。樓梯出入口加裝不易開啟的安全柵欄。最後，戶外與附屬空間同樣要顧到。
21世紀不動產企劃研究室副理董家菱提醒，居家意外往往發生在「最容易鬆懈」的時刻，例如大人都在家以為有人顧；或剛回到家想放鬆，孩子反而特別興奮的那一段時間。要用收納、動線與設備，把風險從生活裡移開；同時也要用孩子聽得懂的方式，建立對危險的理解與應對能力。
