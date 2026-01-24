年前大掃除「9物快丟掉」！破杯損財運、舊玩偶招小人
記者高珞曦／綜合報導
舊的1年即將結束，不少人會趁此時大掃除，為居家環境帶來新氣運，注意廢棄物環保回收的同時，也可清掉這9種「必丟物品」，民俗專家楊登嵙表示，留下這類物品可能導致衰運上門。
1、破碗、破杯、破盆：若繼續使用有裂紋或缺口的鍋碗瓢盆，不只會割傷自己，也可能引發意外或破財。
2、枯死的植物：枯萎是衰敗之象，因此不建議將枯掉的植物當作家中擺設，除了滋生黴菌或細菌，還會導致病痛、藥物不斷，宅運及自身運勢也有所影響。
3、過期或不吃的藥物：藥物放太久會變質，既對身體無益，不小心誤食也會產生健康問題。
4、過期食物：過期甚至腐敗的食物應及早清掉，食物腐壞之氣會讓身體出狀況，或是運勢下滑。
5、不再修復的損壞家電：一般來說，家電用品壞掉要盡快修理，如果已經無法修理還堆積家中，容易形成衰敗、不穩定的磁場，使得家運下滑，對運勢和財運都不好。
6、老舊的娃娃或人偶：布偶或娃娃經過長久放置，有可能滋生大量細菌或黴菌，甚至附著陰氣，恐怕會讓同空間的人常犯小人、病痛藥物不斷，或者遇上靈異現象。
7、陳舊雜誌和型錄：若舊書冊沒有保存價值，也建議早點清掉，若放在潮濕環境則容易發霉，造成運勢下滑和健康狀況不佳。
8、破舊不穿的衣物：破損衣服象徵衰敗之氣，易有破財及運勢不佳。
9、看了會心情不好的東西：這類物品讓擁有者睹物思情，因為會聚集負能量導致心情鬱悶或運勢不好、身體健康受影響。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
