年前大放送！南投長輩4月起免繳健保費 不排富約有10萬人受惠

南投縣長許淑華宣布，4月起，南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府全額負擔。（翻攝自臉書@許淑華）

南投縣臨時議會今日通過追加減預散案，包含補助65歲以上長者健保費。會後，南投縣長許淑華宣布，4月起，南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府全額負擔，且不排副、無戶籍設立現致，估約有10萬縣民受惠。

南投縣115年度總預算首次追加減預算，經縣議會第20屆第19次臨時會審議，今（9日）三讀通過；其中社會福利部分追加約10億9,490萬元，包含老人全民健康保險保險費自付額補助、擴大獨居老人服務及長照2.0整合計畫等，獲得議會支持。

許淑華會後感謝議員支持，今日通過追加預算，縣府會加速行政程序，今年4月1日起，南投縣65歲以上的長輩、原住民55歲以上的長輩，每人每月826元自付額，將由縣政府來負擔，其中不排富、也無戶籍設立限制。縣府會將符合資格的戶籍資料送給健保署，尤其勾稽核對，只要長輩4月前設籍南投縣，年齡符合規定就享有福利，預估有10萬6,000人受惠。

「南投縣65歲以上老人健保由縣府負擔，最快4月1日上路！」許淑華於臉書表示，縣議會上週五召開臨時會，在縣府提出追加減預算案中，包含南投縣民65歲以上長輩以及55歲以上原住民朋友的健保費補助，預計本週通過議會後，最快於今年4月開始實施，每位長輩1年可減輕近萬元的支出負擔。

許淑華指出，也要特別感謝議會全體議員，為了讓健保費補助提早上路、讓長輩盡快受惠，特別將臨時會提前到2月召開，讓縣府有更充裕的時間完成行政作業。「南投縣從過去 91億負債，到去年成為全國少數零負債的縣市，縣府一路堅守財政紀律，且建設不停、福利不減。」

