年前大禮包 桃市府加發助學金

桃園市配合中央政策發放育兒津貼，補助就讀私立幼兒園或未就學的我國籍幼兒，每人每月可領取第1胎5000元、第2胎6000元、第3胎以上7000元育兒津貼，桃市府再加碼每學期4500元大班幼兒教育助學金，教育局表示，為因應年節期間家長支出需求，1月育兒津貼、就學補助及大班幼兒教育助學金等款項，將提前至2月14日前全數發放。

教育局提到，就讀私立幼兒園或未就學的我國籍幼兒，實際年齡滿2歲至未滿學齡5歲，每人每月可領取育兒津貼，第1胎5000元、第2胎6000元、第3胎以上7000元。另外學齡5歲至入國民小學前幼兒，如就讀私立幼兒園或未就學者，就學補助額度也將比照育兒津貼額度辦理。

教育局指出，市長張善政上任後持續推動育兒補助，加碼公私立幼兒園大班幼兒教育助學金，每學期補助學用品費用4500元，協助家長採購幼兒進入國小前所需的學用品，如書包、餐具（袋）、文具用品、水壺、雨衣及冬、夏季制服等，強化幼小銜接準備。

教育局說明，115年農曆春節將至，考量家長年節期間的生活支出需求，原定2月25日入帳的1月份育兒津貼與就學補助，及114學年度第2學期5歲幼兒教育助學金款項，均將提前至2月14日前全數匯入家長指定帳戶，嘉惠約5萬3000人次，期盼透過實際支持減輕家庭育兒負擔，讓家長都能及時用於生活所需、安心過好年。

教育局強調，市府持續配合中央政策，並視地方實際需求滾動檢討相關補助措施，盼以更具彈性與即時性的作法，提供家長實質協助。市府期望藉由穩定且完善的育兒補助制度，營造友善育兒環境，陪伴孩子安心成長，也讓家長在兼顧家庭與生活之際，感受到政府最實際的支持與照顧。