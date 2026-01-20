年前大紅包領了沒？「這6縣市」多地區普發現金 資格、時間一次看

即時中心／高睿鴻報導

台灣朝野政黨去（2025）年一度為「普發現金」政策吵得不可開交，但隨著多方持續協商，最終仍達成「全民普發1萬」共識。而為了替中央強化刺激經濟的效果，後續有多縣市的地方政府，也各自宣布加碼、跟進，據本文統計，目前總共有6縣市的多地區，仍正在進行、或即將開啟普發作業，詳細情況將整理如下。

新竹市

新竹市府宣布，去年9月30日前設籍、且到今年1月9日造冊日未遷出者，皆能領取普發5000元；符合資格之新生兒，則必須於去年8月1日至今年7月31日期間出生。

領取方式包括：1月21日直接入帳，包括敬老禮金、兒少安置對象自動匯款5000元；或1月24日現場領取，早上8點至下午4點，於各區所發放5000元；以及1月30日至2月28日透過「新竹通 App」登記，可加碼至5100元；還有臨櫃補領，3月10日至3月31日期間，至戶籍地區公所辦理。

新竹縣

縣府方面，沒有普發計畫，但橫山鄉公所將普發鄉民5000元；領取資格為去（2025）年8月4日（含）前，設籍橫山鄉者。據悉，從去年11月25日起，就可以開始領取，目前仍可在指定期限內，前往指定站點辦理。

南投縣

縣府無相關普發計畫，但仁愛鄉可普發2000元，領取資格為去年6月30日前設籍、至12月31日仍在籍者；以及今年4月30日前出生的新生兒。領取方式包括兩階段：2月1日至3月31日期間，於各村辦公處領取現金，需備身分證、印章；4月15日至6月30日，則前往仁愛鄉公所臨櫃，領取現金或申請匯款。

嘉義市

凡是去年12月8日前設籍、12月24日仍在籍者；或是去年12月8日前出生、且於今年2月6日前完成出生登記並設籍者，每人普發6000元。而若為65歲以上長輩且符合資格，加計春節禮金最高可領7000元。領取方式有兩種：1月24日及25日現場領現，早上8點至下午4點於全市13處發放所領取；3月2日至3月15日申請匯款，得先線上或書面申請，預計4月30日入帳。

嘉義縣

縣府無相關普發計畫，但9 鄉鎮自辦發錢。阿里山鄉將於2月23日至25日發6000元，由公所派員至各村指定地點（如集會所、村辦）實體發放；竹崎鄉5000元（2月9日至11日），配合年貨採買，於春節前完成各里實體發放，逾期可至公所補領；義竹鄉5000元、太保市3000元，已發放完畢；新港鄉3000元（2月2日至4日），農曆年前夕，公所人員下鄉至各村定點實體發放。

還有梅山鄉3000元（3月9日至11日），第一階段於各村指定發放所領取；第二階段開放公所臨櫃補領。大林鎮3000元（3月28日至29日），早上8點30分至下午4點，到各里指定發放站點領取，4月1日起回公所補領。民雄鄉2000元（3月16日至18日），採分流領取，詳細地點依通知單所示。朴子市發放2000現金，時間暫定3月7日至8日。

澎湖縣

3鄉鎮將普發萬元。白沙鄉每人可領1萬，全台最高，領取資格為去年12月26日（含當日）前，設籍澎湖縣白沙鄉的鄉民；必須帶領取通知單、身分證正本、印章。發放時間點為今年1月24至25日，上午9點至下午6點，全鄉共15個社區活動中心同步啟動，期限為4月30日。

另外還有望安鄉，同樣普發1萬，發放條件及時間比照白沙鄉。以及七美鄉，也是普發1萬，目前仍在審核程序，春節後將發放。

