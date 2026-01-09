年前大紅包! 澎湖白沙鄉代表會拍板"普發1萬元"

南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導

澎湖縣白沙鄉代表會9日正式拍板，全鄉普發一萬元，只要在去年12月26日前設籍的鄉民都有資格領取，預計符合資格的有1萬人初頭，經費約1億元，可望在農曆春節前發放，讓民眾有個大紅包好過年。

正式拍板！澎湖白沙鄉「普發１萬」 有望農曆年前發放

澎湖縣白沙鄉代表會9日正式拍板，全鄉普發一萬元，可望在農曆春節前發放，讓民眾有個大紅包好過年。（圖／民視新聞）

澎湖縣白沙鄉代表會九日召開臨時會，正式拍板決定要普發一萬元。白沙鄉代會主席吳良添說：「希望我們公所辛苦一點，把這筆錢在過年前能夠發到白沙鄉民的手上」。白沙鄉財經課長藍志嵐說：「這個部份我們現在前置作業都已經做的差不多了，我們表定是二月九日，如果我們作業及早完成的話，我們也會提前去做發放。」白沙鄉是澎湖重要農漁重鎮，以盛產丁香、土魠、紫菜、牡蠣各種農漁作物聞名，並有白沙大善人旅外鄉親林加由回饋鄉里基金挹注，白沙鄉庫至去年底經費結餘高達4億元，因此白沙鄉公所向代表會提案，每人普發現金5000元，鄉代會認為既然要發，不如發一萬，最終敲定，預計將有一萬名鄉親受惠。

白沙鄉是澎湖重要農漁重鎮，以盛產丁香、土魠、紫菜、牡蠣各種農漁作物聞名。（圖／民視新聞）

澎湖白沙鄉民聽到消息都很開心：「怎麼會不好 ，我孫子有五、六個，再添個兩千，就可以包六個紅包了。」另一位白沙鄉民也說：「開心啦，多了一萬可以用啊，有缺什麼就買啊。」澎湖縣白沙鄉行政課長黃建化表示，「我們發放的資格是在114年12月26日前，只要是還設籍在白沙的戶政裡面，那他就有資格領取這一萬塊的振興禮金，大概目前統計是1萬零24人，預估經費1億元左右。」一萬塊可以說是目前全台各縣市或鄉鎮加碼普發金額最高的，若以一家四口計算，就有四萬元入袋，民眾開心，有大紅包可以過年。

原文出處：正式拍板！澎湖白沙鄉「普發１萬」 有望農曆年前發放

