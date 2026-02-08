年前天氣搶先看》寒流遠離各地逐漸回溫 「這天」再轉濕涼

寒流今（9）日逐漸遠離，氣溫逐漸回升。根據中央氣象署預報，週三至週四（11至12日）清晨，受鋒面通過及東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東部地區高溫略為下降，但冷空氣強度有限，整體低溫變化不明顯，週四白天之後氣溫再度回升。週末直到小年夜（13至15日）天氣穩定，不過除夕（16日）開始東北季風再增強，北東轉濕涼。

白天起逐漸回暖 早晚溫差仍大

受輻射冷卻影響，今（9）日各地清晨低溫明顯，北部及宜蘭約5至10度，台南以北及花蓮7至10度，高屏及台東8至12度。白天起氣溫逐漸回升，明（10）日各地高溫可達20至26度，中南部日夜溫差明顯，早晚仍需留意保暖。

降雨方面，未來一週全台天氣大致穩定，各地以多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，整體降雨不多，適合民眾規劃年前大掃除與戶外活動。

週三鋒面通過水氣增加 北東高溫略降

不過，週三至週四清晨鋒面通過，水氣略為增加，基隆北海岸、東半部及恆春半島降雨機率提高，大台北平地及北部山區也可能出現零星飄雨，其餘地區仍維持多雲到晴。由於冷空氣未顯著增強，僅北東地區白天高溫略降。

週四白天起冷空氣逐漸減弱，水氣減少，降雨範圍縮小至東半部及恆春半島，其他地區回到多雲到晴的穩定天氣。不過，日夜溫差仍大，早晚須留意氣溫變化。

小年夜前天氣穩定 除夕東北季風再增強

週五至週日小年夜天氣整體穩定，各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島偶有零星降雨。但沿海與離島地區須留意局部強風與大浪。週日中部以北及馬祖地區，清晨易出現低雲或局部霧，可能影響交通與航班。

年假前段天氣也曝光，除夕至初二（16至18日）東北季風再度增強，北台灣氣溫略降，北、東部地區雲量增多、降雨機率提高，其餘地區維持多雲到晴。氣象署也提醒，近期冷暖交替頻繁，天氣變化快速，民眾應隨時留意最新預報。