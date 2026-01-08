年前家具廚具同步換新 29折換購鍋具界愛馬仕

歲末年終大掃除，順便幫家中添購一些「新玩意兒」。全聯福利中心再度推出LE CREUSET積分換購活動，9款新廚具最低699元就能加購，換算約市價29折。全家便利商店則與「特力屋」合作，提供萬元有找的「居家微整型」方案並開賣修繕神器。HOLA則祭出「好物計畫」，於門市消費滿3,000元送300元抵用券，買滿299元贈水果拜年帽。

全聯福利中心2026年首檔積分活動1月9日登場，再次找來「LE CREUSET」，導入獲得2025年德國紅點大獎的全新「ON THE GO」系列商品，從輕食便當盒、食物保溫瓶到時尚保溫壺等，共有9款可供換購。福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，累積滿2、5積分或扣300福利點，就能加價699元~3,650元購買，換算最優約市價29折。

廣告 廣告

各項商品中，首推「LE CREUSET ON THE GO輕食便當盒900ml」，重量僅425公克，適合放三明治、沙拉、水果等輕食，換購價749元。「LE CREUSET ON THE GO雙層真空保溫瓶」具有9.4公分大口徑，可長效保溫、保冷，只要699元就能換購。因應新春料理需求，「LE CREUSET巴蒂雙耳鑄鐵鍋24cm」適合3~4人小家庭使用，以3,499元即可入手。

全家便利商店聯手特力屋，透過FamiPort型錄預購打出「萬元有找居家微整型煥新方案」，「特力屋 Smart Wash光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶座」、「EZSET 東隆歐規四合一指紋鎖電子鎖」及「立升複合式廚房超濾淨水器」均一價8,990元，付贈免費標準安裝。全家行動購平台開設「特力屋旗艦專區」，上架19款精選商品，從小幅換新到整體升級都能一次滿足。

HOLA同樣在農曆年節前啟動「好物計畫」，引進米其林餐廳指定的台南手作家具品牌「Føre Furniture」，以及深受日本澡堂錢湯老闆信賴的東京百年刷具品牌「龜之子束子」，更邀請插畫藝術家朱緹以復古童玩為靈感，聯名設計多種家用小物。2月11日前到門市購物單筆滿3,000元送300元抵用券，買滿299元即贈寵物水果拜年帽。

原文出處

延伸閱讀