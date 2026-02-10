年前家庭防線快啟動！2寶醫師爸傳3招 流感諾羅一次擋

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，流感與諾羅病毒卻持續升溫，為避免全家輪流掛病號掃興，醫師特別提出「年前家庭防線」守則。呂弘鈞醫師指出，B型流感占比上升，加上人潮聚集恐釀感染，建議落實切斷傳染鏈、洗手防範手機病毒媒介，且症狀解除後需多觀察48小時，確保全家健康過好年。





針對近期疫情變化，呂弘鈞醫師表示，最近疾管署提醒流感雖然增幅趨緩，但仍在上升，而且B型流感占比有上升趨勢；再加上開學、人潮聚集，常常會「看似快結束、結果又來一波」。身為耳鼻喉與兒科醫師，同時也是兩個孩子的爸爸，呂弘鈞指出，每年這個時候最在意的不是行程，而是全家不要輪流倒下。

為了守護家人健康，呂弘鈞醫師進一步強調，他整理了一份「年前家庭防線」，方法不複雜，但很有用。





第一道防線「先把傳染鏈切斷」：這比補藥更重要。若家裡有人出現感冒症狀，包含咳、流鼻水、喉嚨痛、發燒等，就要先戴口罩、分餐，且毛巾杯子不要共用。他觀察發現，很多家庭是「一個人撐著不隔離」，結果演變成「三天後全家一起倒」。





第二道防線「洗手要落實」：呂弘鈞說明，第二點最容易被忽略的是「手」，尤其是摸手機後接著揉眼睛或摸嘴巴，病毒就進來了。洗手不是形式，是「回家、吃東西前、上廁所後、照顧病人後」這幾個關鍵點做確實。





第二道防線「症狀解除再隔48小時」：此外，呂弘鈞也提到肚子病毒也就是諾羅病毒，現在就是旺季，諾羅常見的好發季節大約落在11月到隔年3月。如果家裡有人吐或拉，環境清潔加上手洗要跟上。呂弘鈞強烈建議，「症狀解除後再多48小時」再回到人多的地方，這樣能大幅降低家人與同事被傳染的機率。

