社會中心／李豫翰、董子誠 台北報導

春節將近，賭客們也蠢蠢欲動，台北市大安分局破獲了一個藏身在商辦的百家樂地下賭場，不僅佔地百坪，戒備相當森嚴，破門攻堅後，查扣的賭資加籌碼，竟然高達5億多元，現場也逮捕陳姓負責人，還有五名辣妹荷官。

大批員警持破門工具破壞門鎖，衝入暗門內，原來這裡面藏著大型賭場。屋內所有人被殺個措手不及，連逃跑機會都沒有，就被壓制控場，仔細看屋內，除了有牌桌，還隔成好幾個小房間，給VIP遊玩。

廣告 廣告





年前強力掃蕩！ 北市破獲百家樂賭場 查扣賭資、籌碼逾５億 共逮６人

年前強力掃蕩! 北市破獲百家樂賭場 查扣賭資.籌碼逾5億（圖／民視新聞）

幾名賭客、工作人員，狼狽走上警車，不過，更引人注目的是這裡，仔細看，有五名短裙、容貌姣好的辣妹，她們都是賭場的荷官跟服務人員。警方掌握情資，台北市大安區有一處"百家樂"職業賭場，藏身在商辦地下室，作風低調，除了門禁森嚴，也不在網路打廣告，只靠信任的賭客"到相報"，或是招募荷官會PO文，其中一名荷官更表示，自己看到應徵廣告，才剛來就被抓，這回警方抓了賭客，負責人、工作人員、荷官共33名，並查扣賭資91萬元，加上籌碼，高達5億多元。









年前強力掃蕩！ 北市破獲百家樂賭場 查扣賭資、籌碼逾５億 共逮６人

年前強力掃蕩! 北市破獲百家樂賭場 查扣賭資.籌碼逾5億（圖／警方提供）

警方將主嫌等工作人員，依刑法賭博罪，移送偵辦，賭客則依違反社維法裁罰，農曆年倒數，賭客跟賭場都想趁年前大賺紅包，警方加強取締，不讓非法賭場壯大聲勢。





原文出處：年前強力掃蕩！ 北市破獲百家樂賭場 查扣賭資、籌碼逾５億 共逮６人

更多民視新聞報導

起底高金素梅黑歷史！曾喊「我們習近平」挨轟 今住家、辦公室被搜

館長健身房爆性騷擾！女教練控「深夜來電」還辱：獻上妳的XX

昔日緋聞對象高金素梅遭檢調搜索！李鴻源尬回：很久沒聯絡了...

