年前憾事！17歲休學少女抱病上工 意外捲絞碎機「半身血肉模糊」慘死

台北市萬華區在1月31日晚間6時許發生一起工安意外，位於萬大路上的台北漁產運銷公司內，一名外包商17歲葉姓女員工在清理保麗龍絞碎機內殘膠時，左半身不慎捲入絞碎，導致葉女當場傷重身亡。家屬對於女兒意外身故無法接受，質疑該設備竟無相關安全設施；目前，劉姓負責人遭依法送辦，詳細事故原因仍待警方進一步調查釐清。

回顧案情，死者葉姓少女高中休學後，為貼補家用，便到台北漁產內一家外包保麗龍回收廠上班；案發當日曾因感冒請假就醫，卻在傍晚清理絞碎機上的殘膠時，不慎誤觸開關，導致左半身捲入機器中。即使同事立即將機器停止運轉，仍造成其左半身血肉模糊、當場重傷身亡。

案發後，55歲劉姓負責人涉嫌過失致死和違反《職安法》等罪，遭依法函送，台北市勞動檢查處也已對其約談；警方也通知葉姓少女家屬到場。

據悉，葉姓少女家裡除了父母還有姊姊、弟弟，父母平時在工地打零工維生；面對女兒枉死的噩耗，父母難以接受並質疑，認為該設施缺乏相關安全保障，且經調查，葉姓少女在工廠已工作超過8個月，雇主並未替她保勞、健保，後續將移請勞保局和健保處做出裁罰。

