年前拚就業 新北就博會釋出南亞科等逾2500職缺

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市勞工局今天表示，將於1月30日在市府6樓大禮堂舉辦「暖冬就業博覽會」，現場釋出南亞科技等多家廠商、超過2500個職缺，有就業求職或轉職需求民眾，歡迎到場並把握面試機會。

勞工局發布新聞稿，局長陳瑞嘉表示，隨著農曆春節將至，企業瞄準節慶商機積極展開用人布局。「暖冬徵才」不僅反映年前的招募熱潮，更精準對接返鄉、走春及年後的消費動能，以填補春節期間龐大的人力需求。

他表示，市府就博會將於30日上午10時至下午3時舉行，現場有南亞科技、松川精密、桓達科技、新光三越、特力屋、唐吉訶德、康是美、NET等54家國內外知名企業設攤，釋出超過2500個職缺。

其中，近來因AI供應鏈影響記憶體產能的南亞科技，這次在就博會上釋出助理技術員職缺15人，學經歷高中職(含)畢業以上及可日夜輪班，日班月薪約34K、夜班月薪42K。

陳瑞嘉表示，這次就業博覽會職缺橫跨科技製造、餐飲旅宿、零售量販及物流運輸等多元產業，為不同背景與職涯階段的求職者打造豐富選擇機會，民眾可依自身職涯規劃，提前擘劃轉職藍圖。

勞工局表示，各職缺薪資方面，大南汽車大巴駕駛月薪70K起，日本人氣品牌三友藥妝開出兼職藥師，時薪最高新台幣500元；活動現場也提供手語翻譯服務，協助聽障者求職。因此，不論尋找長期發展或彈性工時，都能一次滿足求職需求。（編輯：林恕暉）1150128