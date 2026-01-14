年前掃貨風暴將至？好市多會員驚見「這特價品」被搬空兩層

生活中心／倪譽瑋報導

美式賣場好市多的商品量多而便宜，過年持續接近，消費者也許會把握時間來大囤物資。近期有會員在逛商場時發現，過年前店內人潮持續增加、特價品被搶購得比平常快，其中「星巴克咖啡豆」已經被搬空兩層，PO文提醒大家「最近賣場人潮不少，有需要的可以在檔期結束前趕快來補貨！」眾人表達感謝，也有人說，想挑人較少的時刻來買一波。

日前好市多會員在臉書社團「好市多商品資訊分享」發文分享，她發現好市多近來「特價商品被搶購的情況」比平常快、越接近過年人越多。目前新竹店特價品數量還算充足，但還是建議大家在檔期結束前趕快來補貨。

原PO推薦3大特價品，汰漬洗衣精原價615元、特價490元、便宜125元，她評價該商品，很大一罐、洗得頗乾淨「估計是過年要大掃除所以很多人買」；還有西雅圖二合一咖啡包，原價689元、特價549元、便宜140元，單包算下來價格便宜；最後是星巴克咖啡豆，原價999元、特價799元、便宜200元，已經被搬空兩層，要買要快。

不少網友看到，也紛紛推薦上述商品「二合一真的好便宜，我都買來放辦公室」、「今天才扛了一罐洗衣精回來，準備洗各種被單、陳年衣服」、「星巴克這款咖啡豆是真的不錯，其實單喝我覺得也可以」、「感謝分享，想找個平日晚上去，人應該比較少」。

