年前掃除不崩潰！助你輕鬆除舊佈新 特力屋公開五大心法、三類神級好物

記者陳韋帆／台北報導

春節前「除舊佈新」時節到，特力屋提供大掃除五大心法、三大神器建議，協助民眾年終家事變得事半功倍。（示意圖／pexels）

隨農曆春節腳步接近，家家戶戶也該開始準備「除舊佈新」了!特力屋（7867）提供大掃除五大心法、三大神器建議，讓原本繁瑣的年終家事變得事半功倍，輕鬆打造具質感的居住空間。

根據特力屋提供資料，近期數據顯示民眾最關注的居家升級包含衛浴、收納與燈具。包括免治馬桶座、日式格柵鞋櫃、具備調光調色功能的LED吸頂燈等最深受市場青睞，

大掃除第一步應「先收納再清理」，並掌握「由上至下、由內而外、先乾後濕、先噴後靜置」共五大心法，才能相對省力又輕鬆。（示意圖／翻攝自pexels）

大掃除第一步應「先收納再清理」

特力屋管家洪誌祺指出，大掃除應掌握「先收納再清理、由上至下、由內而外、先乾後濕、先噴後靜置」五大心法。首先應從天花板與燈具開始向下清理，避免灰塵二次污染已清淨的地面。

廣告 廣告

他提醒，針對廚房油垢可噴灑除油劑並覆蓋保鮮膜靜置，利用餘溫乳化油汙；衛浴霉菌則可使用高附著力除霉劑靜置隔夜。此外，動線規劃應從臥室開始，依序經過書房、客廳、廚房，最後以浴室與玄關收尾，如此能確保動線流暢，並將最潮濕、最需最後清理的空間排在最後。

輕鬆大掃除必備「電動清潔刷、擦窗機器人、長效居家鍍膜」三大神器

針對現代人掃除力求效率痛點，洪誌祺推薦電動清潔刷與超音波擦窗機器人等神器，利用 AI 路徑規劃解決高樓窗戶清潔難題。此外，高壓清洗機則適合大面積清洗庭院與陽台。

他進一步指出，除了清潔工具升級，長效居家鍍膜更是懶人必備，能在廚衛設備表面形成疏水疏油層，預防霉菌與水垢產生。掃除後施作鍍膜可有效保護設備，不僅讓家中整年維持煥然一新，更能大幅減少日後的清潔頻率。隨著除夕將至，目前正是運用神級好物進行階段性整理的最佳時機，協助民眾從繁忙生活中完成居家準備。

最後，特力屋特別指出，為回饋消費者，農曆年節前亦有推出購物相關優惠，詳情請見官網活動。

更多三立新聞網報導

薪水追不上房價！購屋門檻再攀升 百萬年薪才買得起房子成常態

1千萬買房4百萬是在買公設 台北「公設比逾40%」建案翻倍成長

房子賣不掉！全台平均賣屋天數破百日 屋主想成交得打83折

自己大便自己收！盧秀燕怒槓官員協調土方失言 國土署最新回應來了

