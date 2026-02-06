年前掃除、出遊外傷風險增！醫示警：勿忽視「這些症狀」 嚴重恐致命

奇美醫院院長林宏榮表示，破傷風是民眾外傷時常見的感染症，不可輕忽。台灣急診管理學會提供



隨著農曆春節將至，民眾進行居家大掃除、出遊或聚會時，燙傷、刀傷、穿刺傷等外傷「破傷風」風險增加，醫師提醒，若外傷後出現牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等症狀，可能受到破傷風桿菌感染，嚴重時會導致吞嚥困難、呼吸衰竭甚至有死亡風險，應立即就醫檢查、評估施打破傷風疫苗。

奇美醫院院長林宏榮，他說曾收治一個破傷風病例，這名台南50多歲從事農業的男子，在農地工作時不小心遭刺傷，由於傷口不大、當下不以為意繼續工作。而後他出現身體僵硬、嘴巴難張開、痙攣甚至喘不過氣等症狀，嚇壞家人而緊急送醫。男子最後確診為破傷風，所幸及時治療才化解致命危機。

常見破傷風感染 小傷口也要注意

「破傷風是民眾外傷時常見的感染症。」林宏榮表示，破傷風主要是破傷風桿菌的外毒素（exotoxin），透過一般外傷傷口、撕裂傷、燒傷等入侵血液而引起，其特徵為痛性之肌肉收縮，包括牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等都是典型症狀，嚴重可能併發肺栓塞、呼吸困難而有死亡風險。

林宏榮說，在政府預防接種推廣下，大多數民眾小時候都曾接種過破傷風疫苗，近年國內少見個案。不過，若遇到災難時，破傷風疫苗就顯得重要。台灣每隔幾年就可能出現風災、水災，譬如去年的花蓮光復鄉堰塞湖潰堤災情，很多「鏟子超人」前去救災獻愛，但若不小心受傷就有破傷風桿菌感染而影響神經系統的風險，一旦傷口未及時處理、或未告知醫師近期病史去處等而未施打破傷風疫苗，甚至恐有重症風險。另，台灣處於地緣政治風險，若戰爭一觸即發，受傷人口恐大幅增加，也需要破傷風疫苗來未雨綢繆，強化韌性醫療的準備。

外傷專科醫師、新北市健保診所協會理事長施君翰表示，國人小時候基本上都打過破傷風疫苗，因保護力約10年，並不像新冠疫苗與流感疫苗般每年宣傳接種，所以長大成人後保護力基本上已遞減得所剩無幾，若不小心受到外傷，感染破傷風的風險也隨之攀升。

若高汙染環境受傷 宜自費接種疫苗

施君翰建議民眾，若處於高污染性環境，如掉到泥水裡、騎車跌倒、受到穿刺傷或割傷（如生鏽鐵片）等有傷口感染風險者，應立即自費接種破傷風疫苗，強化保護力。特別是，國內騎摩托車人口眾多、碰撞受傷風險增，若出現外傷或比較深的傷口時，建議施打破傷風疫苗；長者與慢性病患者，對於外傷的保護不若年輕人，也應有接種疫苗增進保護力的自覺。

中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事吳秋鳳也表示，傷者破傷風可能危及生命，接種疫苗是最快獲得保護力的方式。以台北慈濟統計，一個月所收治的急診外傷病人（包括車禍、刀傷、生鏽傷口等），約900人接種破傷風疫苗，占所有急診數中的2成左右。

另，破傷風疫苗對自我照顧也很重要。吳秋鳳提到，如院內同仁工作中如不小心受傷（如刺傷、針扎），也都是立即看急診，醫師詢問破傷風疫苗接種史、是否超過5年以上等判斷後，通常會建議再接種一劑以提升保護力。

