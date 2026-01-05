社會中心／李豫翰、蔡承翰、SNG 台北報導

警方在農曆過年前，繼續大掃黑！刑事局破獲以竹聯幫黃姓副會長為首的幫派收水房，他們勾結柬埔寨的〝兆總集團〞詐欺機房，以假交友、假投資的方式，誘騙被害人購買虛擬貨幣，再把騙來的贓款洗出海外，目前至少5人受害，財損金額約新台幣六百萬。

特勤除暴隊荷槍實彈，上門攻堅。被壓制在地上無法動彈，他就是綽號"新哥"的竹聯幫南興會的黃姓副會長，在桃園據點被逮，同一時間，他們旗下的假交易所，也被警方攻破。

年前掃黑! 破獲竹聯幫詐騙水房 至少5人受害.財損600萬（圖／民視新聞）苦勸被害人回頭是岸，原來警方看準詐團要進行交易，早一步攻堅，逮捕裡頭假交易的車手。並陸續查扣新台幣151萬，還有手機、精品包，以及兩個大匾額等證物。這個詐欺水房，跟柬埔寨詐團兆總集團合作洗錢，詐騙集團以投資高獲利來誘騙被害人，再把騙來的贓款，逐層轉到人頭帳戶，拿去購買虛擬貨幣，一共轉四層，最後轉給兆總集團，警方初步清查，至少有五名被害者，其中一人被騙400多萬。這回更逮捕一名農夫，他利用休耕期，申辦手機門號，再賣給詐團當人頭。

年前掃黑! 破獲竹聯幫詐騙水房 至少5人受害.財損600萬（圖／警方提供）除了主嫌被逮，警方逮到一名年僅19歲的潘姓收水頭，平時在大學唸書，想不到也是詐團幹部，警方斬斷詐團金流，後續還要持續溯源。

