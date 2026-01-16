年前換機更有感？Apple調整舊換新折抵金額

【記者趙筱文／台北報導】農曆年節將至，不少消費者開始準備替自己手機「除舊佈新」，對於手上已有舊iPhone的用戶來說，Apple官網提供的「舊換新（Trade-In）」方案，仍是不少人評估換機成本時的重要參考。

根據Apple台灣官網目前最新的估價資訊來看，iPhone舊換新折抵金額依機型與狀況不同，最高可達數萬元。以現行機型來看，iPhone 16 Pro Max最高可折抵$22,800，iPhone 16 Pro為$19,300，iPhone 16 Plus與iPhone 16則分別為$15,900與$14,500；若是前一代機種，iPhone 15 Pro Max最高可折抵$18,400，iPhone 15為$10,700。

廣告 廣告

從官方的舊換新價目表也可以看出，即便是較舊款的iPhone仍有一定回收價值，例如iPhone 14 Pro Max最高可折抵$14,300，iPhone 13 Pro Max為$10,200，即使是iPhone 11系列，折抵金額也仍落在數千元區間。整體來看，折抵金額隨機齡遞減，呈現正常的產品折舊走勢。

需要注意的是，實際折抵金額仍會依裝置年份、容量、規格與機況而有所不同，並以Apple實際檢測結果為準。對於有年節換機需求的消費者而言，若希望降低換購新機的支出，提前確認手中舊機的折抵價值，也有助於評估是否適合在年前出手換新。

Apple台灣官網顯示目前 iPhone舊換新折抵估價，iPhone 16 Pro Max最高可折抵$22,800，實際金額依機況與檢測結果而定。Apple官網

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

On昂跑極致緩震跑鞋換上馬年新衣 質感馬棕色「優雅奔騰」

北市千萬元內宅快絕跡 主力總價帶落在1000-4000萬元

吳佩慈「超有錢婆婆」在美被捕 落魄照片瘋傳

