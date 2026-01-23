年前換車最佳時機曝光 車市罕見快閃價、下殺70萬！

記者鍾釗榛／綜合報導

Kia Select原廠精選中古車。（圖／Kia提供）

Kia總代理台灣森那美起亞近來把戰線延伸到中古車市場，推出「Kia Select原廠精選中古車」，主打低車齡、低里程，搭配原廠認證與完整保固，並因應市場反應熱烈，Kia宣布加開高雄場，將於1月25日在高雄民族展示中心登場，讓中南部消費者也能就近體驗原廠認證中古車的魅力。

Kia Select原廠精選中古車，將於1月25日在高雄民族展示中心登場。（圖／Kia提供）

25輛精選車款一次看

高雄場將展出超過25輛主管配車與試乘車，涵蓋油電、純電到主流休旅車型，包含 EV6、EV6 GT、EV9、Sorento、Sportage 等人氣車款，全數符合車齡5年內、里程不超過10萬公里的嚴格標準。活動當日下訂，還可享農曆年前交車專屬禮遇，最高購車優惠上看新台幣70萬元，對想趁年前換車的買家來說相當有感。

高雄場將展出超過25輛車。（圖／Kia提供）

中古車也享原廠保固

最大亮點之一，是Kia Select原廠精選中古車同樣享有與新車等級的原廠保固，加上跨品牌鑑價、收購服務同步提供，讓舊車處理與新車入手一次完成。Kia 也同步推出「第六年六大系統延長保固」方案，只要符合條件並回原廠定期保養，即可延長引擎與變速箱等關鍵系統保障，進一步降低中古車用車風險。

用原廠規格重新定義中古車價值

從熱賣的台北場到即將登場的高雄場，Kia Select展現的不只是促銷力道，而是品牌試圖用「新車規格」重新定義中古車市場。對消費者而言，買的不只是價格漂亮的車，而是一份真正放心的用車體驗。

