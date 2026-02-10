年前搜高金素梅！檢追助理費案及中國製快篩

檢調今搜索高金素梅立院辦公室與住處等30場所。（圖／東森新聞）





今（10）日北檢指揮調查局國安站，前往無黨籍的立委高金素梅立院辦公室以及住處等30個地方搜索，約談18人。北檢懷疑他們涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，及詐領協會補助款等。另外，無黨籍屏東縣議員越秋女是高金素梅的前助理，曾送中國製快篩試劑給選民，被依違反選罷法起訴，一審獲判無罪，但越秋女供稱，醫療器材是高金素梅募集的，檢調不排除要進一步追查。

檢調人員：「先讓路 先讓路。」

調查局國安站主任楊任之，以及北檢主任檢察官曾揚嶺全程帶隊，監督一箱箱從高金素梅立院辦公室扣得的關鍵文件，檢調拂曉出擊，兵分30路搜索超過10小時。

無黨籍立委高金素梅等18名被告，這回涉嫌的案件包含詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某一個協會的補助款，這一回甚至出動調查局國安站來偵辦。

立委高金素梅（2022/6）：「我收到你們在防疫物資的需求，今天我從台北寄出了600片的N95口罩，另外還有捐助者，近日會直接寄送1600劑快篩劑到學校。」

這一回北檢要查的疑似就是跟這批N95口罩以及快篩試劑有關，屏東縣議員越秋女當時還是高金素梅的助理，因為要參選，她拿中國製快篩試劑以及口罩等，貼上「越秋女關心您」，之後又宣布參選，當時檢方起訴她違反選罷法，但是一審法官認定，送醫療物資跟讓民眾投票，兩者之間沒有對價關係，越秋女獲判無罪。

只是越秋女稱這批醫療器材是高金素梅所募集，這一回搜索行動就是要釐清醫療器材從哪來，是否有涉及收紅錢，而被約談的還有無黨籍台東縣議員陳政宗。

無黨籍台東縣議員陳政宗姊姊：「大概好像為了之前疫苗的事。」

另外被搜索還有無黨籍花蓮縣議員簡智隆，這次承辦的檢察官曾揚嶺曾經偵辦柬埔寨人蛇案、王牌交易所、震驚全國張文4死案，辦案認真仔細，究竟高金素梅的涉案程度有多少，檢方將從扣得證物抽絲剝繭。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

