年前搶工作！台南就業中心4場徵才釋出近千職缺

台南就業中心舉辦徵才活動，歡迎正在求職或是想轉換跑道的民眾把握年前就業黃金期。（台南就業中心提供）

記者林怡孜／台南報導

農曆春節將近，不少民眾開始規劃年後轉職，也有求職者希望在年前找到穩定工作、安心迎接新的一年。為協助民眾把握就業黃金期，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於一月中下旬接力舉辦四場現場徵才活動，集結科技、製造、餐旅服務、零售流通及托育照護等多元產業，共卅八家廠商參與，釋出近千個全職與兼職職缺，最高薪資上看五十五K。

首場徵才活動將於一月十四日下午二時至四時在台南就業中心三樓會議室登場，邀集亦達光學、統一實業、光洋應用材料科技、泰吉軒實業及美喆國際企業等五家廠商，提供環管工程、電機工程及現場技術人員等一百四十三個職缺。

第二場次於一月十九日下午二時至四時在安南區梅花里活動中心舉行，為本次規模最大的一場，集結美商德盟、大全聯台南店、旭暉應用材料等共廿一家廠商，釋出工程師、儲備幹部、生產倉管、行政會計、托育護理及門市餐飲等五百四十個職缺。

第三場徵才活動將於一月廿三日上午九時卅分至十一時卅分在台南就業中心3樓會議室辦理，邀請銘祥科技、克元材料、老井餐飲、威爾森文教、永芳鐵鍊及福樺實業等十一家廠商設攤，提供專案工程師、機電工程師、操作員、會計及銷售工程師等二百零一個職缺。

第四場則由台灣美光記憶體公司於一月卅日上午九時卅分至下午四時，在經濟部台南產業園區服務中心一樓大廳舉辦，將大量招募晶圓探測作業員、製程工程師、設備工程師、廠務工程師及環安衛工程師等職缺。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，農曆年前是求職與轉職的最佳時機，透過現場徵才活動能快速與企業面談，提高媒合效率。現場也提供就業諮詢服務，協助民眾了解職涯方向與相關資源，歡迎有需求的民眾攜帶履歷踴躍參加。活動詳情可洽台南就業中心0六-二三七一二一八，或至「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。