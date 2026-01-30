年前搶職涯好彩頭 2026年新北首場就博會初媒合達53.3% - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】鎖定農曆年前轉職潮，新北就業服務處30日在市府6樓大禮堂舉辦暖冬就業博覽會，現場集結54家優質廠商，提供超過2,600個職缺，其中包含883個兼職職缺。活動現場吸引不少第一次參加就博會的民眾，履歷填寫區交流熱絡，民眾也把握面試機會，力求在年前搶得職涯好彩頭。經統計，本場活動參與計1,153人、投遞履歷887人、擬錄用473人，初媒合率達53.3%。

就服處長葉建能受訪時表示，本次活動是2026年新北首場就博會，因應年節將至，餐飲旅宿與零售量販產業人力需求持續增加，相關企業面臨不小的人力缺口，期盼透過今日活動的媒合平台，協助企業招募所需人才、補足第一線人力。職缺數也反映了人力缺口狀況，旅宿餐飲業為本次招募的主力軍，職缺占比約3成8，薪資上看52K；零售量販業則緊隨其後，占比約2成。

葉建能補充，每場就博會皆會設置「履歷健診」服務，提供求職民眾一對一專業諮詢，協助檢視履歷內容、強化重點呈現，並針對填寫技巧與結構給予具體建議。同時透過模擬面談與實務回饋，提升求職者面試應對能力，強化整體求職競爭力，相關服務也深獲民眾肯定。

畢業於靜宜大學餐飲管理學系的杜先生，曾赴日本香川縣工作一年，累積了海外餐飲實務經驗，返台後欲持續投入餐飲領域，透過「新北人力網」得知就博會資訊，今日一早身著正式西裝、繫上領帶，期盼憑自身經驗與熱忱開創新職涯，讓多家飯店人資眼睛一亮。而來自新莊的張小姐因照顧未滿一歲孩子暫離職場約一年，畢業於澳洲知名大學生物科技相關科系，曾在生技產業累積多年經驗，透過就服員引介參加今日博覽會，希望能尋找離家近的全職工作，讓她能順利兼顧家庭與職場。

新北就服處表示，年前仍有一場聯合徵才活動，將於2月11日蘆洲區公所7樓禮堂舉行，年後轉職與徵才活動更是接連不斷，包含3月3日市府6樓大禮堂辦理「新春就業博覽會」、3月10日樹林區長壽活動中心、3月13日新莊區公所10樓禮堂亦將辦理在地徵才活動，歡迎有需求的民眾踴躍參加。詳情請上「新北市人力網」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob)查詢或電洽就業服務處免付費電話0800-091-580（您就業、我幫您）。