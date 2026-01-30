年前搶轉職潮！新北就博會湧千人求職、初媒合率近6成

新北市政府今（30）在市府舉辦今年首場就業博覽會，現場湧入千位民眾熱情參與。（新北勞工局提供）



農曆新年前夕是轉職高峰，新北市勞工局今天（30日）於市府6樓大禮堂舉辦首場就業博覽會，集結54家廠商、釋出近3000個職缺，共吸引1153人到場、現場投遞履歷達887人，初步擬錄取473人，初媒合率逼近6成，為年關前的求職潮再添動能。新北勞工局長陳瑞嘉表示，將持續落實市長侯友宜指示3大任務：「協助青年就業、保障勞工權益、重視身心障礙者權益」，為市民提供更多元就業資源。

值得一提的是，新北市在推動「身障者定額進用率」表現亮眼，長年平均達160%以上，為六都之冠，展現對弱勢族群就業的重視與實踐。新北就服處長葉建能更指出，新北市今年首場就博會，適逢年節將至，餐飲與旅宿業人力需求大增，職缺占比近4成，部分職務開出上看5萬元月薪；零售量販業緊追在後，占比2成。協助企業招募所需人力，更為市民朋友提供轉職、求職的新選擇。

（新北勞工局提供）

新北勞工局榮獲「114年度勞動部職業災害勞工協助事項業務輔導評鑑」優等；圖為新北勞工局長陳瑞嘉（左一）於市政會議中向市長侯友宜（右四）獻獎

據了解，新北勞工局在每場就博會均設置「履歷健診」服務，並提供一對一的專業諮詢，協助求職者檢視履歷及優化，更提供模擬面試與實用建議，獲得熱烈迴響。不少民眾更在活動前主動致電詢問場次資訊，顯示活動深受好評。新北就服處預告，下一場聯合徵才活動將於2月11日在蘆洲區公所7樓禮堂舉辦，歡迎有求職或轉職需求的市民踴躍參加，更多詳情可到「新北市人力網」查詢，或打「新北就服處」免付費電話0800－091－580（您就業、我幫您），搶在年前掌握職涯新契機。

