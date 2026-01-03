年前最夯職業！時薪上看1000元 賺瘋還缺人

農曆新年腳步逼近，年終大掃除需求已提前升溫。（示意圖／翻攝自pexels）





農曆新年腳步逼近，媒合平台「找師傅」統計指出，自12月初起，站內清潔相關案件明顯增加，單月需求量較去年同期成長約33%，回顧2025年全年，清潔服務總需求更較前一年大幅攀升近8成，顯示家務外包已成為不少家庭的固定選擇。

平台觀察，清潔需求通常在農曆年前約兩個月開始放量。（示意圖／翻攝自pexels）

年終大掃除需求遽增

平台觀察，清潔需求通常在農曆年前約兩個月開始放量，且預約時間有逐年提前的趨勢。相較以往集中於年關前夕，今年不少民眾已提前規劃，避免臨時找不到人力或遇到價格上調。

從預約內容來看，今年年前清潔服務的需求結構出現變化。找師傅統計，最受歡迎的前三名服務項目依序為「居家清潔（包含衛浴、家具與家電基本清潔）」、「搬家／大型回收」以及「防疫、除蟲與消毒」。其中防疫與消毒相關案件在2025年成長約3成，常見需求包含除蟎、除甲醛等，反映民眾對居住環境品質與健康管理的重視程度提升。

最受歡迎的前三名服務項目依序為「居家清潔（包含衛浴、家具與家電基本清潔）」、「搬家／大型回收」以及「防疫、除蟲與消毒」。（示意圖／翻攝自pexels）

此外，農曆年前也是入新厝與搬家的高峰期，許多家庭會在搬家前後同步安排專業清潔，進一步推升整體清潔案件量。

鐘點費較平時高

在價格方面，找師傅整理平台案件指出，年前大掃除多以鐘點計費。一般居家清潔在平日行情約為單人每小時400至800元，隨著年節逼近，價格可能調整至每小時500至1000元以上。若涉及深度清潔項目，如浴室頑強水垢、廚房陳年油垢、窗槽積塵或抽油煙機拆洗，因施工難度與耗時增加，費用通常會再加價約2至5成。

一般居家清潔在平日行情約為單人每小時400至800元。（示意圖／翻攝自pexels）

清潔所需時間則依屋況與坪數而定，平台數據顯示，小坪數住宅平均約需3至4小時；兩到三房的格局，多半需半天至一天不等。找師傅也提醒，冷氣清洗、床墊除蟎、防蟲或特殊消毒等服務，通常不包含在一般大掃除的標準內容中，民眾預約前應先與業者確認服務範圍與報價。

進入清潔旺季後，平台觀察整體費用平均漲幅約落在10%至15%，且越接近農曆年，業者仍可能依供需狀況進一步調整價格。找師傅建議，民眾若希望在年前完成大掃除與相關整理，可及早盤點需求並提前預約，不僅較有機會選到理想時段，也能降低臨近年關被動接受高價的風險。

