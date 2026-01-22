年前最強紅包！威力彩連25槓「下期頭獎衝6.9億」

生活中心／李明融報導

威力彩第115000007期昨（22日）晚間開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為11、17、29、30、34、35，第二區中獎號碼為06號。派彩結果出爐，本期頭獎、二獎都未開出，目前已連續25槓，財神爺依舊還沒看對眼，下期將在26日開獎，預估銷售1.9至2.1億元，頭獎累積金額預估上看6.9億元，力拚年前最強紅包。





財神爺還沒看對眼！威力彩連續25槓「下期頭獎衝6.9億」拚年前最強紅包

威力彩連續25期槓龜，下期頭獎飆6.9億元。（示意圖／民視新聞資料照）

農曆年節將至，威力彩在昨（22日）號碼開出後，頭獎再度與得主無緣，已經連續25期槓龜，隨著連摃效應持續發酵，累積下來的獎金池也越來越驚人。台彩公司預估下期（26日）開獎的最新一期威力彩，銷售金額約落在1.9億至2.1億元之間，屆時頭獎累積金額將直接上看新台幣6.9億元。

台彩公司提醒，若真的意外獲得大獎，同時也要留意兌獎期限與方式。（示意圖／民視新聞資料照）

提醒力拚一夜致富的彩迷們，若真的意外獲得人生最大紅包，台彩公司也特別提醒需留意兌獎期限與方式。威力彩的兌獎期限為開獎日次日起算3個月內，若截止日剛好遇到非銀行營業日（如週日或國定假日），則兌獎期限會順延至下一個銀行營業日。中獎人務必在期限內進行兌領，一旦逾期將視為放棄中獎資格，獎金會全數歸入彩券盈餘，無法再領取。兌獎地點也依金額不同而有所區別，獎金在5000元（含）以下者，可直接至全台各地彩券行或中國信託商業銀行各營業單位兌獎；獎金介於5001元至500萬元之間者，需前往中國信託商業銀行各營業單位兌獎；至於獎金超過500萬元以上的高額中獎者，為了保障中獎人隱私與安全，必須先透過中國信託高額兌獎專線（0800-024-500）進行預約，才能辦理後續兌獎事宜。





