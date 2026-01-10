年前最後衝刺！4生肖事業財運大翻身 一路旺到年尾

《搜狐網》運勢專欄指出，有4生肖將在農曆年底「大翻身」。（示意圖／Unsplash）





農曆年前最後衝刺！《搜狐網》運勢專欄指出，今年走得特別辛苦的幾個生肖，到了年尾反而有「大翻身」的跡象，不只壓力減輕，工作與財運也開始回溫，並點名4生肖「有機會笑到最後」。

生肖兔

屬兔者今年在職場上總感覺被忽視，人際關係也起伏不定，甚至連健康狀況都時不時亮紅燈。不過在農曆年前，整體運勢開始轉變，原本卡關的工作進度突然順了起來，談不成的合作重新出現轉圜空間，連主管與客戶的態度也變得友善不少，讓不少屬兔族群感慨「事情終於推得動了」。

生肖龍

屬龍者今年普遍覺得做什麼都不太順，計畫臨時變卦、好意幫忙卻被誤會的情況時常發生。不過終於在年底迎來重要轉折點，先前累積的誤解有機會被澄清，也容易遇到願意拉一把的貴人，可能是舊識回頭，也可能是新合作夥伴，為停滯的事業打開新出口。

生肖雞

屬雞者今年花錢的地方不少，成果卻不如預期，讓許多人感到相當心累。到了年底，屬雞者財運開始發威，偏財運明顯轉強，除了過去的投資回溫、借出去的款項收回外，還有意外的小進帳，有望把前期的虧損慢慢補回來。不過在投資方面建議見好就收，更能把這波好運留住。

生肖豬

屬豬者今年問題多半出在人際關係，不論是職場氣氛緊張，還是家庭溝通不順，都讓人深感疲憊。進入年底後，這些困擾逐漸淡化，屬豬者的思路變得清楚，創意與靈感增加，工作上容易因點子被看見而帶來實際收益，同時家庭關係回溫，也讓整體運勢跟著穩定下來。

