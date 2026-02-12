年前最暖心！岡山醫院發紅包謝同仁 守護健康全年不打烊
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆新年將至，年節氣氛日漸濃厚，為感謝醫院全體同仁一年來在各自崗位上的辛勤付出與專業奉獻，高雄市立岡山醫院職工福利委員會今（12）日上午於院內舉辦「迎春送暖」紅包發送活動，由于慶龍院長與職福會林昭里主委共同向同仁致意，親手發送過年紅包，提前向大家拜年，現場洋溢溫馨與歡樂氣氛。
▲迎新春送祝福，高雄市立岡山醫院職福會發放新春紅包感謝同仁全年守護健康。
岡山醫院長期肩負北高雄地區急重症醫療與社區健康守護重任，無論是門診服務、住院照護、急診應變、公共衛生推動，或深入社區進行健康管理與長照服務，各單位同仁皆堅守崗位、彼此協作，展現高度團隊默契與專業能量。
職工福利委員會主委林昭里醫師表示，醫療工作全年無休，許多同仁即使在春節期間仍須輪值服務，守護市民健康，因此特別在農曆年前準備紅包，向全體同仁表達誠摯感謝與新春祝福。
于慶龍院長指出，醫院的穩定發展與醫療品質提升，仰賴每一位同仁的專業投入與無私奉獻。過去一年，醫院在醫療服務量能、品質指標及社區連結等面向皆有亮眼表現，這些成果背後，是全體同仁日復一日的努力與堅持，藉由發送紅包，不僅象徵吉祥與祝福，更代表醫院對同仁辛勞的肯定與重視，也期盼新的一年大家持續攜手合作，再創佳績。
活動現場氣氛熱絡，醫護、醫技、行政…等同仁依序領取紅包，彼此互道恭喜，分享新年期許；許多同仁表示，在忙碌工作之餘感受到院方的貼心關懷，備感溫暖，也更有動力迎接新的一年。
歲末迎春之際，院方也向所有仍堅守崗位的醫療人員表達最高敬意，並祝福全體同仁新春愉快、身體健康、平安順心。在嶄新的一年，高雄市立岡山醫院將持續秉持守護市民健康的使命，與全體同仁攜手並肩，為北高雄地區提供更優質、即時且溫暖的醫療服務。（圖╱高雄市立岡山醫院提供）
