年前流感進入流行期！南投較前一周上升7％

流感進入流行期，南投縣政府衛生局呼籲縣內長輩趕緊施打疫苗。（南投縣衛生局提供／劉慧茹南投傳真）

國內類流感疫情回升，本周進入流行期。據衛福部1月18至24日統計，全國類流感就診人數逼近10萬6000人，較前一周上升4％，其中南投縣2064人，較上周增加7％。南投縣政府衛生局特別提醒，寒假期間，出國旅遊、尾牙聚餐、走春等活動頻繁，流感感染風險隨之提高，目前縣內仍有4800多劑疫苗，建議符合接種資格的民眾儘速施打，以提升保護力。

衛生局長陳南松在縣務會議中呼籲局處同僚發揮影響力，在社群平台分享相關資訊，「疫苗接種需約2周才能產生足夠保護力，對長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群尤為重要。」他也指示同仁，為守護家人與自身健康，建議縣民在返鄉團圓前，儘早接種公費流感及新冠疫苗，共同構築春節防疫安全網。

衛生局長陳南松在縣務會議中呼籲局處同僚發揮影響力宣傳施打疫苗的必要性。（劉慧茹攝）

針對準備出國的民眾，陳南松認為可於出國前2至4周，先至旅遊醫學合約醫院諮詢。他指出，近期全球流感活動度偏高，鄰近國家與地區如日本、韓國及香港雖呈下降趨勢，但仍處於相對高點；全球新冠病毒陽性率亦略有上升，日本、香港、菲律賓及美國等地疫情持續升溫。另全球麻疹疫情仍在延燒，近2個月美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國持續通報病例。

陳南松提醒，前往上述地區可評估接種相關疫苗，落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多、空氣不流通場所時要戴口罩，以降低感染呼吸道疾病的風險。

此外，近期日夜溫差大，也是呼吸道疾病好發期。南投縣內6家醫院，包括南投醫院、臺中榮總埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院及東華醫院，將於農曆初一至初三（2月17至19日）開設「傳染病特別門診」，提供兒科、感染科、胸腔內科等實體門診服務，確保連假期間縣民的就醫需求。

