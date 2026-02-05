年前漢他病毒疫情敲警鐘！蔣萬安：已啟動全市地毯式清消

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市大安區日前出現一名七十多歲男子感染漢他病毒，發病８天後不幸身亡，成為今年全台首起相關死亡案例。由於死者家屬證實住處曾出現鼠類活動痕跡，環保單位在周邊捕獲的老鼠檢體也驗出漢他病毒抗體，引發外界對北市鼠患問題的高度關注。對此，台北市長蔣萬安今（5）日表示，市府已全面啟動防治作為，並要求12個行政區同步進行地毯式清消，降低疫情風險。

蔣萬安呼籲市民在進行居家或社區大掃除時，務必做好個人防護措施，要戴口罩、戴手套，避免接觸到老鼠的分泌物。（圖／記者鄧宇婷攝）

在完成雙北跨縣市捷運無差別攻擊危安實兵演練視導後，蔣萬安今日下午接受媒體訪問時指出，市府在確認今年首例漢他病毒致死個案後，第一時間即啟動跨局處應變機制，「我們第一時間就啟動了應變機制。」他說，隨即在週一的市政會議中，親自主持跨局處應變會議，要求包括了環保局、民政局、市場處、商業處等所有相關單位同步投入防治工作，都全面參與，啟動各項應變作為，進行全面清消、有效投藥。

蔣萬安也指出，市府已擴大行動層級，在今日上午召集全市12個行政區同步展開大規模清潔行動，「也就是全面地毯式的清消，以及環境的整潔。」在具體執行面上，他表示已特別要求市場、公園等鼠類易聚集場所加強處理，「我們結合市場處，針對全市公有市場、夜市、商圈進行全面清潔，另外也請公園處針對公園周邊以及樹穴部分做全面清消，不遺漏任何一個環節。」

隨著年節將近，市場與社區活動頻繁，蔣萬安也向市民提出防疫提醒，「年節要到了，現在進行各項清掃工作，特別是室內，包括社區、餐廳等場所，要記得不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃，一定要全面做好環境清潔。」

此外，蔣萬安也呼籲市民在進行居家或社區大掃除時，務必做好個人防護措施，在做大清掃的時候，一定要戴口罩、戴手套，避免接觸到老鼠的分泌物。

