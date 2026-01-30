年前燙睫毛超夯！醫示警：恐誘發缺油型乾眼症

隨著農曆春節將至，不少民眾趕在年前進行睫毛美容，然而眼科門診卻出現越來越多「燙睫毛後眼睛不適」的案例。中國醫藥大學附設醫院眼角膜科主治醫師李宥伶提醒，燙睫毛使用的特殊藥劑對眼皮具刺激性，若反覆進行可能誘發或加重缺油型乾眼症。

燙睫毛是透過特殊藥劑塗抹在睫毛上，使睫毛捲曲定型，營造出天生翹捲的效果，相較於接睫毛的濃密感更為自然，確實適合日常妝容。 （示意圖／Pixabay）

李宥伶在臉書專頁「眼科李宥伶醫師的好視日常」發文指出，燙睫毛是透過特殊藥劑塗抹在睫毛上，使睫毛捲曲定型，營造出天生翹捲的效果，相較於接睫毛的濃密感更為自然，確實適合日常妝容。然而這種看似安全的美容方式，實際上暗藏不少風險。

醫師說明，燙睫毛藥劑對眼皮具有刺激性，反覆施作可能導致睫毛變得脆弱、容易斷裂，甚至引發眼瞼發炎。更值得關注的是，瞼板腺功能可能因此受到影響，進而誘發或加重缺油型乾眼症。

李宥伶表示，過去門診較常遇到的是接睫毛或黏貼假睫毛造成的不適症狀。膠水經常堵住瞼板腺開口，導致眼皮油脂無法正常排出，加上許多人擔心假睫毛脫落而不敢徹底清潔眼皮，長期下來便形成阻塞、慢性發炎，嚴重時甚至感染。

燙睫毛可能會影響瞼板腺功能，進而誘發或加重缺油型乾眼症。 （示意圖／pexels）

醫師也提到，曾有一段時間流行使用「睫毛增長液」，其原理是將類似青光眼用的前列腺素類藥物塗抹在睫毛上，利用藥物「讓睫毛變長加上黑色素沉澱」的副作用，使睫毛看起來更濃密，還能產生自帶眼線的效果。

李宥伶強調，無論民眾選擇何種方式美化睫毛，即便只是簡單使用睫毛美容品刷一刷，最後都務必徹底卸妝、清洗乾淨，才能真正守護眼皮和眼睛的健康。

